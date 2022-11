Fortnite Saison 4 : premier teaser de l’événement final ; Tous les détails

Il reste moins d’un mois avant la fin de la saison 4 du chapitre 3 de Fortnite, et nous n’avons jusqu’à présent aucun mot sur un événement final hypothétique. Donald Mustard, directeur créatif d’Epic Games, a été celui qui a « confirmé » qu’il y en aura un de la manière habituelle : à travers un teaser sur les réseaux sociaux. On vous dit tout ce qu’on sait sur l’événement final de la saison 4 de Fortnite juste ci-dessous :

La saison 4 de Fortnite aura un événement final : un teaser le confirme

Vers 06h00 CET le vendredi 11 novembre 2022, Donald Mustard, directeur créatif d’Epic Games, a modifié son image d’en-tête Twitter :

Donald Mustard, directeur créatif d’Epic Games, a mis à jour l’en-tête de son profil Twitter avec le premier teaser de l’événement

Pour ceux qui ne le savent pas à ce stade, Mustard est très porté à faire ce genre de chose ; Téléchargez des photos apparemment anodines sur votre travail ou votre vie quotidienne dans lesquelles il y a un teaser sur le contenu de Fortnite en tant que collaborations futures. Cependant, dans le cas présent, l’image semble être un art promotionnel direct pour le jeu vidéo.

Cette image est le premier teaser de l’événement final de la saison 4 de Fortnite

L’image elle-même ne révèle pas grand-chose au-delà de la vue d’une planète, suggérant que, tout comme l’événement final Fortnite Chapter 3 Season 2 Crash / Collision, nous visiterons l’espace d’une manière ou d’une autre.

Pour l’instant, il n’y a pas de confirmation officielle de l’événement par Epic Games ; le teaser téléchargé sur Twitter par son directeur créatif est tout ce que nous avons. Nous attendrons toute annonce officielle à la fois pour mettre à jour cette actualité et pour en publier de nouvelles et vous tenir informé. La seule chose que nous savons qui pourrait être liée à la date de l’événement est qu’Epic a discrètement et sans avertissement changé la date de fin de la saison 4 de Fortnite du 3 décembre 2022 (comme initialement prévu) au 2 décembre. En d’autres termes, l’événement devrait avoir lieu le 1er décembre 2022, un jour avant la date de fin de la saison 4 de Fortnite.

Avec l’arrivée du patch 22.40 mardi prochain, le 15 novembre, on devrait avoir les premiers détails de l’événement et il est même possible qu’il soit complètement leaké, puisqu’en théorie c’est le dernier qui arrivera en jeu cette saison.

Source: Twitter/DonaldMustard