Nintendo et Valve, supplantés par le nouveau système de vérification Twitter

Premiers jours de chaos sur Twitter après des changements dans le système de vérification du réseau social. Hier 9 novembre, pendant quelques heures seulement, certains comptes vérifiés ont présenté une coche supplémentaire avec le mot « Officiel » sous le nom de certains médias, organisations gouvernementales, entreprises, etc. Peu de temps après, il a disparu et les abonnés de Twitter Blue ont pu acheter la coche à côté de son nom. Le résultat? Les comptes officiels comme Nintendo of America ou Valve ont été supplantés.

Un message à Elon Musk

Le faux compte de Valve a annoncé un prétendu nouveau jeu vidéo d’entreprise, Ricochet : Neon Prime. La personne qui l’a supplantée en a profité pour dénoncer les dangers du nouveau système de vérification, puisque beaucoup confondront les comptes par erreur, pour alimenter les fake news :

« Twitter Blue est un problème. La désinformation est facile à propager et les dommages qu’elle peut causer peuvent avoir de réels effets sur les gens, bien plus que l’impact d’une fausse annonce de jeu. Vous possédez maintenant une énorme plateforme et c’est ce que vous avez décidé d’en faire, faites mieux @elonmusk.

Le faux compte Nintendo of America n’a pas suivi les traces de Valve et s’est consacré à tweeter des photos comme celle de Super Mario faisant une coupe manga, comme on peut le voir dans la capture au-dessus de ces lignes.

A noter qu’en cliquant sur la coche bleue d’un compte il est possible de vérifier si la vérification est achetée ou non. Quoi qu’il en soit, dans des pays comme de France, il n’est pas disponible, donc les certifications acquises via Twitter Blue n’apparaissent même pas à côté du nom. Comment cela sera-t-il résolu ? Il faudra attendre la prochaine occurrence d’Elon Musk, un magnat connu pour ses excentricités et ses déviations.

Le nouveau Twitter d’Elon Musk a annoncé une réduction des effectifs de près de 50 %.