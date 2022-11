Cyberpunk 2077 sera mis à jour sur consoles et PC "tôt": tous les changements depuis le patch 1.61

La renaissance de Cyberpunk 2077 est intervenue après la sortie des derniers patchs majeurs et l’élan de l’anime Cyberpunk : Edgerunners, disponible sur Netflix. Bien que CD Projekt RED ait terminé son travail sur les versions Xbox One et PS4, les Polonais travaillent sur d’autres améliorations pour le reste des systèmes. Maintenant, le développeur a révélé tous les changements du patch 1.61 sur console, PC et Google Stadia (version qui a encore deux journaux télévisés en raison de la fermeture de la plateforme.

Le CDPR a confirmé que la mise à jour est en cours et qu’elle arrivera « bientôt », bien qu’elle n’ait pas proposé de date précise.

Tous les changements et améliorations de la version 1.61 de Cyberpunk 2077

Missions et monde ouvert

Correction d’un problème qui pouvait empêcher diverses manigances du scanner NCPD de se terminer correctement en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton d’interaction.

Crimes signalés : un autre cercle d’enfer, objets perdus, sang sur les hauteurs, employé déloyal, n’oubliez pas le frein de stationnement ! y Comrade Red – Correction d’un problème qui empêchait les quêtes de se terminer après avoir pillé la cargaison.

Correction d’un problème qui empêchait certaines missions d’assaut en cours dans le DIN, Rancho Coronado, Coastview et les Badlands malgré l’atteinte de l’objectif.

Correction d’un problème qui empêchait certaines missions de crime organisé potentiel de se terminer malgré l’objectif atteint.

Correction d’un problème qui pouvait désactiver tous les points de chute, bloquant la progression de plusieurs missions.

Correction d’un problème où un assaut en cours sur Charter Hill ne pouvait pas être terminé car le test n’apparaissait pas.

Cyber ​​​​Psycho Detection: House on the Hill – Correction d’un problème où il n’était pas possible d’atteindre le Cyber ​​​​Psycho car la porte du garage ne s’ouvrait pas.

Cyber-Psycho Spotting: Where the Bodies Hit the Ground – Correction d’un problème qui bloquait la quête sur l’objectif « Find the Cyber-Psycho » après avoir vaincu le Cyber-Psycho et envoyé les informations à Regina.

Devoir : Erreur 404 – Correction d’un problème où le devoir ne se déclenchait pas à l’approche de la zone.

Affectation : Liberté de la presse – Correction d’un problème où il n’était pas possible d’entrer dans la station de télévision car les portes étaient verrouillées.

Affectation : Greed Breaks the Bag – Correction d’un problème où il était impossible d’accomplir l’objectif « Aller à la salle cachée » parce que l’ordinateur n’avait pas de pouvoir.

Affectation : dernière session – Correction d’un problème où l’affectation ne se déclenchait pas à l’approche de la zone.

Affectation : pas de correctifs – Correction d’un problème où l’affectation ne se déclenchait pas à l’approche de la zone.

Affectation : anciens amis – Correction d’un problème où l’affectation ne se déclenchait pas à l’approche de la zone.

Affectation : Playing Hard – Correction d’un problème où il n’était pas possible de parler au barman si le combat commençait à l’intérieur du bar, bloquant la progression.

Affectation : Nous avons votre femme – Correction d’un problème où Lauren ne réagissait pas lorsqu’elle allait à son secours, bloquant la progression.

Dans le feu de l’amour dans un bar – Correction d’un problème qui pouvait bloquer la progression des missions principales suivantes après avoir quitté les Nuages.

Au ras du sol – Correction d’un problème où il n’était pas possible de dépasser l’objectif « Returnal au camp du maire ».

La mauvaise réputation – Correction d’un problème où après avoir rencontré River, il se téléportait dans une zone souterraine inaccessible, bloquant la progression.

Promesses sans valeur – Correction d’un problème qui pouvait faire disparaître le camion dans le garage, bloquant la progression.

Visuel

Les PNJ de Night City porteront désormais des parapluies de différentes couleurs et formes.

Correction de certaines situations où les collisions ne se produisaient pas, ce qui pouvait entraîner la chute du joueur hors de la carte.

Correction de diverses situations où certains objets flottaient ou apparaissaient là où ils ne devraient pas sur la carte.

Correction d’un problème qui faisait que les seins de V traversaient les vêtements après un redimensionnement sur un charlatan.

Correction d’un problème où le changement de la longueur des clous de long à court à l’aide du miroir ne reflétait pas le changement dans le jeu jusqu’à ce qu’une sauvegarde soit rechargée.

Correction d’un problème qui pouvait faire en sorte que les voitures affichent des erreurs lorsqu’elles entrent en collision avec elles.

gameplay

Correction d’un problème où les couteaux emblématiques Headhunter et Blue Fang n’apparaissaient pas dans l’inventaire du vendeur si le joueur visitait le vendeur avant le patch 1.6.

La réduction de récupération de hack rapide et les bonus de dégâts critiques fonctionnent désormais correctement.

Il devrait maintenant être possible de fabriquer la variante légendaire de l’emblématique revolver Amnesty.

Correction d’un problème où il était possible d’utiliser des consommables pendant les combats au poing.

Correction d’un problème qui faisait que les armes à dégâts explosifs infligeaient moins de dégâts que prévu.

Correction d’un problème où les mods attachés à un objet disparaissaient après l’avoir vendu à un vendeur, quitter l’interaction et revenir au même vendeur.

Correction d’un problème qui pouvait amener le joueur à obtenir une somme d’argent infinie lorsqu’il jetait un cadavre dans une benne à ordures ou un coffre, s’éloignait et revenait.

La chemise de fixation en aramide résistante à la chaleur sera désormais également disponible pour les joueurs qui n’ont pas choisi le passé Hustler.

Correction d’un problème qui pouvait entraîner l’annulation des dégâts de chute lors du tir de certaines armes alors que le joueur tombait au sol.

Interface

Le jour de la bête – Correction d’un problème qui pouvait faire en sorte que la position du joueur s’affiche en 1/6 malgré sa deuxième place.

Correction d’un problème où le retour à la liaison par défaut ne se reflétait pas dans le jeu jusqu’au redémarrage ou au rechargement du jeu.

Correction d’un problème où le menu d’inventaire pouvait rapidement défiler de haut en bas après avoir démonté ou déposé un objet.

Spécifique à l’ordinateur

Correction d’un problème qui provoquait des baisses temporaires de FPS lors de la sortie des menus.

Correction du problème où les réalisations sur Epic Games Store n’étaient pas attribuées malgré le respect des exigences. Veuillez noter que dans les cas où les conditions ont déjà été remplies dans une sauvegarde donnée, vous devrez peut-être essayer un nouveau jeu ou à partir d’une sauvegarde précédente où les conditions n’ont pas encore été remplies.

L’écran du menu de chargement ne sera plus bloqué lorsque vous jouerez au jeu sur GOG sans connexion Internet.

Correction d’un problème qui faisait planter le jeu lors de la mise à niveau d’un objet vers un niveau de rareté supérieur.

Spécifique à la console

Correction d’un problème où les sauvegardes de progression multiplateforme sur la famille Xbox One ne se répercutaient pas sur PC ou PlayStation.

Correction d’un problème qui entraînait l’affichage d’une erreur dans la section Mes récompenses après la connexion à GOG sur PlayStation.

SPÉCIFIQUE AUX STADES

Correction d’un problème où le jeu ne s’arrêtait pas lorsque le jeu était suspendu.

Les autres

Ajout de la prise en charge de la super résolution 2.1 FidelityFX d’AMD (PC et consoles de nouvelle génération uniquement).

Correction d’un problème qui pouvait faire disparaître Judy du jeu dans son appartement dans certaines circonstances.

Correction d’un problème qui provoquait la duplication de l’interaction avec le casier dans le camp nomade après avoir sauté le temps.

Il ne sera plus possible de jouer sur des bornes d’arcade placées en position horizontale.

Cyberpunk 2077 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia. CD Projekt RED travaille actuellement sur l’extension Phantom Liberty, tout en gardant un œil sur Project Orion, le nom de code de la future suite.

Source | CDPR