Tous les avis sur Sonic Frontiers. La presse internationale se mouille, le meilleur Sonic 3D ?

Après des années de va-et-vient avec la 3D, Sega a voulu faire amende honorable avec Sonic et nous proposer un jeu qui ferait évoluer la saga. Une livraison qui avait un style complètement différent et plus conforme aux normes contemporaines, mais qui a également servi à retrouver les niveaux de qualité d’antan. Le résultat? Sonic Frontiers, le premier stage du hérisson en mondes ouverts, le premier bac à sable de la franchise, qui sort ce 8 novembre 2022 sur toutes les plateformes possibles (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC). La question est maintenant, Sega a-t-il atteint l’objectif fixé ?

La presse internationale semble d’accord avec notre confrère Roberto Barragán, qui déclare dans l’analyse de Netcost que « Sonic Frontiers est le meilleur opus de la saga en trois dimensions – avec l’autorisation de Sonic Colors – depuis le classique Sonic Adventure pour Dreamcast ». Le consensus général semble être le même, mais tout le monde prévient qu’il ne s’agit que d’un principe sur lequel s’appuyer, la plupart des ingrédients de sa formule pouvant encore être améliorés. Tout le monde applaudit la quantité de contenu et sa variété, tandis que les principales plaintes proviennent de ses performances de combat et techniques. Dans l’ensemble, nous sommes face à une livraison parfaitement agréable.

Sonic Frontiers : toutes les analyses

Avec une moyenne de 73 à ce jour après plus de 30 critiques internationales, Sonic Frontiers est présenté comme une lueur d’espoir pour l’avenir de notre hérisson préféré. Malgré les doutes soulevés dans ses premières bandes-annonces, le jeu semble prendre le chemin dont la saga avait besoin et les fans du personnage apprécieront. Voici une liste avec l’analyse des principaux médias :