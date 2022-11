Ils divulguent la date de sortie de Diablo 4 et c’est juste au coin de la rue

Windows Central et Xbox Era ont encore frappé. Les deux sites Web ont fait savoir que Diablo 4 est beaucoup plus avancé que nous ne le pensions. A tel point que, selon eux, le jeu sera mis en vente en avril 2023, dans à peine six mois. Selon ces sources, la célèbre saga de Blizzard serait l’un des grands protagonistes des prochains The Game Awards, qui auront lieu le 8 décembre prochain et servirait ainsi de cadre à la présentation en société d’un nouveau trailer qui dévoilera le jour de lancement spécifique.

Ils sont si confiants qu’ils assurent même que les réservations ouvriront le jour de la cérémonie, avec plusieurs éditions collector entre les deux, et confirment que l’un des bonus pour l’acheter à l’avance sera l’accès à une nouvelle bêta qui se tiendra autour à février 2023. Précisément le peu de gameplay qui a fuité de Diablo 4 à ce jour provient de la bêta fermée qui a lieu ces jours-ci, avant laquelle Blizzard a dû penser que la rivière était perdue.

Diablo 4 et la peur de sa monétisation

Autant nous avons adoré Diablo Immortal, le volet mobile sorti il ​​y a quelques mois, autant le jeu avait un système de monétisation qui nous donne encore la chair de poule. Pour vous donner une idée, le développement complet de tout personnage coûte plus de 100 000 $, ce qui a provoqué l’ire de la communauté et fait du jeu le moins bien noté de l’histoire de Metacritic. La note moyenne de 81 qu’il a obtenue dans la presse a été convertie en 0,8 dans les notes des utilisateurs, avec des points de vente comme Kotaku déclarant dans leur critique que « c’était très agréable… si vous ignoriez toute la merde mobile ». Après une telle expérience, la question est évidente. Blizzard a-t-il retenu la leçon ou Diablo 4 suivra-t-il ?

Pour le moment, la société a assuré qu’il s’agissait de « cas différents », car Immortal est gratuit, mais Diablo 4 sortira au prix fort. « Le jeu est gros et il y aura beaucoup de contenu après le lancement », a déclaré il y a quelques semaines Adam Fletcher, le community manager de la saga. « Le contenu payant sera construit autour d’articles skins optionnels et éventuellement d’extensions complètes. » Croisons les doigts pour que ce soit vrai et qu’avril soit confirmé pour le lancement, d’autant plus après avoir su que le jeu sera disponible sur Xbox Game Pass.