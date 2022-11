Namor est aussi fort que Thor ou Hulk selon le réalisateur de Black Panther 2 : ce sont ses pouvoirs

Avec la sortie imminente de Black Panther : Wakanda Forever en salles, son réalisateur Ryan Coogler s’est plongé dans son principal antagoniste, Namor, roi de Talocan, la version MCU d’Atlantis. A tel point qu’à travers le site Marvel, le cinéaste a mis en avant les superpouvoirs de ce nouveau méchant -ou anti-héros ?-, assurant qu’il est aussi fort que Thor ou Hulk, en plus de mettre en avant le reste de ses capacités, les vertus de le personnage et ce qu’il peut apporter au MCU, un « dirigeant souverain d’un groupe de personnes qui représente plus que lui-même », explique Coogler.

Qui est Nomor ? Le réalisateur de Black Panther 2 répond

Ainsi, ce nouveau personnage des studios Marvel incarné par l’acteur mexicain Tenoch Huerta a acquis une nouvelle origine dans sa traduction de la bande dessinée au cinéma, le tout pour ne pas répéter la même formule que DC avec Aquaman et son royaume d’Atlantis, en plus de apporter plus de culture de représentation au cinéma actuel. Mais qu’en est-il de ses pouvoirs et de ses capacités ? Le réalisateur du film, Ryan Coogler, n’a pas voulu manquer l’occasion d’en parler :

« Nous présenter Namor était vraiment l’occasion de présenter un autre politicien, un autre dirigeant souverain d’un groupe de personnes qui représente plus que lui-même. Il n’y a personne comme lui en termes de capacités, être capable de respirer sous l’eau, de respirer à haute altitude et de marcher sur terre. Il est incroyablement fort, il est aussi fort que Thor, et s’il est assez près de l’eau, il peut être aussi fort que Hulk », explique Coogler, déclarant par ailleurs qu’il est un adversaire vraiment difficile à battre. N’oublions pas que Namor est capable de nager à grande vitesse, ainsi que de voler avec une grande agilité et de respirer sous l’eau, en plus de posséder une force physique énorme.

D’autre part, le producteur Nate Moore s’est exprimé sur les véritables motivations de Namor, un dirigeant qui ne veut que protéger son peuple : « Il n’est pas intéressé à ruiner le monde par le pouvoir. Il n’est pas intéressé par l’argent. Il est intéressé à protéger son peuple, et quoi de plus altruiste que cela ? », explique Moore. « Voilà un homme qui croit à 100% qu’il est le héros de sa propre histoire. Il ne se voit pas comme un méchant car, aux yeux de Namor, ce qu’il fait est fait pour protéger une ville qui a déjà survécu à une histoire tragique », conclut-il, donnant ainsi un sens à une version plus anti-héros. méchant classique du personnage.

Par ailleurs, le producteur met en avant la performance de Tenoch Huerta : « La performance de Tenoch est vraiment intéressante car il est séduisant et intelligent. Il est passionné par ce en quoi il croit, et à certains moments du film, je pense qu’il gagne nos héros à cause de la vérité qu’il dit. »

Black Panther : Wakanda Forever sort en salles ce vendredi 11 novembre 2022.

