Stranger Things dévoile le titre du premier épisode de la saison 5 et déclenche les théories sur Eddie Munson

Ce week-end, c’était Stranger Things Day, célébré par Netflix avec des projections de la quatrième saison dans les salles aux États-Unis et avec des annonces telles qu’un jeu de réalité virtuelle Stranger Things. Il était trop tôt pour que des news sur le season finale soient également diffusées, mais malgré tout, les frères Duffer ont fait un effort et en ont profité pour révéler l’une de leurs premières énigmes : le nom de l’épisode 1. Celui du début de la fin.

Ainsi, l’épisode 1 de la saison 5 de Stranger Things s’appellera The Crawl, un nom qui ne vous dira peut-être rien, mais que de nombreux fans ont déjà mis en relation avec le personnage d’Eddie Munson. Malgré son destin tragique, Eddie a été si bien accueilli par les fans de Stranger Things que les showrunners de la série pourraient songer à le sauver d’une manière ou d’une autre. Faites attention aux paroles de Master of Puppets, la chanson de Metallica qu’Eddie lui-même a interprétée dans le final : « Come crawling plus vite (plus vite) / Obéissez à votre maître (Maître) / Votre vie brûle plus vite (plus vite) ». Il pourrait être…?

Quand arrivera la saison 5 de Stranger Things ?

Pour sortir du doute, il faudra malheureusement s’armer de patience. Beaucoup de patience. David Harbour (l’acteur qui joue Jim Hopper dans la fiction) a assuré il y a quelques mois que le plan était de « tourner l’année prochaine ». Le flic le plus aimé de Hawkins nous a exhortés à y aller doucement jusqu’en 2024. « Ils finiront d’écrire ces mois-ci et j’espère qu’ils prépareront tout. C’est le plan. Il sortira probablement entre le milieu et la fin de 2024 en fonction de notre piste enregistrement. »

Et à part le nom du premier chapitre, les autres détails que l’on connaît déjà sur la saison 5 de Stranger Things sont qu’il y aura un saut dans le temps et qu’il sera plus court que le précédent, dont les chapitres d’une heure et demie n’ont pas fini d’aimer tout le monde. . « Nous ne voulons pas que cela dure à nouveau 13 heures. Nous voulons que ce soit environ 10 heures ou quelque chose comme ça », ont reconnu les Duffers. « La dernière saison sera plus longue que la première parce que nous avons beaucoup d’intrigues à conclure, mais nous ne pensons pas que ce sera aussi long que la saison. 4 à nouveau. Nous voulons des épisodes de la durée habituelle (40-50 minutes) ».

Pour plus d’informations sur l’ultime saison de Stranger Things, dont on dit aussi qu’elle ressemble plus à l’original et que Will Byers aurait un rôle principal, ne manquez pas le reportage « Stranger Things Saison 5 en 5 clés ».