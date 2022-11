Henry Cavill répond aux rumeurs sur sa signature pour House of the Dragon : « Ce serait génial d’être à Westeros »

Henry Cavill est l’un des noms du moment ; à tel point qu’après son annonce notoire sur son retour en tant que Superman dans le cadre de la DCU, une série de nouvelles et de rumeurs liées à l’acteur ont suivi, depuis son départ de la série The Witcher dans son rôle principal en tant que Geralt de Rivia -confirmé par lui-même- à une rumeur qui a sonné très fort ces dernières semaines : son possible débarquement à Poniente dans le cadre du casting de la deuxième saison de House of the Dragon, une émission qui ne reviendra que bien en 2024, soit dit en passant. Maintenant, Cavill lui-même a parlé de cette possibilité, assurant que « ce serait formidable ». Mais il y a un « mais ».

Henry Cavill : du monde de The Witcher à Westeros ?

Ainsi, et dans le cadre de la récente et utile interview d’Henry Cavill sur le célèbre podcast Happy Sad Confused de Josh Horowitz, l’acteur a été interrogé sur une rumeur aussi insistante, à savoir sa possible signature pour la saison 2 du prequel de Game of Thrones. bien sûr, le rêve de nombreux fans. Cavill n’a pas hésité à aborder le sujet : « Pour être juste, quand je regardais House of the Dragon, je me disais : ‘J’ai l’impression que beaucoup de ces gars pourraient être de très bons démonistes.’ Je pense que ce serait génial d’être à Westeros, vraiment. Je ne pense pas qu’il y ait une place pour moi là-bas. »

Henry Cavill le précise; Et c’est que même s’il serait ravi de faire partie de House of Dragon, l’acteur avoue qu’il ne pense pas pouvoir s’intégrer. Les motifs ? Cavill ne les a pas précisés, mais il est facile de penser à un calendrier plein de nouveaux projets, avec la figure de Superman comme priorité absolue pour lui. De plus, la production de la série sera complètement fermée pendant longtemps, il serait donc pratiquement impossible de caser un acteur aussi célèbre dans un projet de ces caractéristiques, avec des personnages aussi bien définis.

Bien que qui sait, si Cavill s’intéresse autant à l’univers de Westeros, il ne serait pas du tout exclu d’avoir un caméo dans le futur. A tel point que le chanteur Ed Sheeran y est déjà parvenu à l’époque avec Game of Thrones…

Source | Film de bande dessinée