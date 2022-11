Stranger Things VR est officiel : devenez Vecna ​​et orchestrez votre vengeance contre Eleven

C’est officiel, la saga des frères Duffer revient dans le jeu vidéo. Netflix et Tender Claws ont dévoilé Stranger Things VR, un jeu vidéo qui sortira à l’hiver 2023 et qui nous permettra d’incarner les forces du mal contre Eleven et sa bande d’amis. En effet, nous allons pouvoir nous mettre dans le skin putride du terrible méchant que nous avons croisé dans la saison 4 de la série, le redoutable Vecna. Aura-t-il sa revanche ? Maintenant à vous.

« Incarnez Vecna ​​dans cette nouvelle aventure en réalité virtuelle », explique le développeur dans la description du titre. « Devenez un explorateur de réalités inconnues en créant un esprit de ruche et en apprivoisant le vide. » Les joueurs devront « envahir les esprits et conjurer des cauchemars » avec un seul objectif en tête : se venger d’Eleven et de toute la ville de Hawkins.

Stranger Things n’est pas un novice en matière de jeux vidéo

Tender Claws n’est pas un nouveau studio en réalité virtuelle. Ils sont les auteurs de titres tels que Virtual Virtual Reality ou The Under Presents. Quant à Stranger Things, ce n’est pas non plus une saga rookie dans ce truc vidéoludique, bien qu’ils n’aient pas encore lancé de projet triple A. Telltale Game, le studio de The Walking Dead, travaillait sur une aventure narrative, mais la faillite du étude a entraîné l’annulation du projet.

Stranger Things reviendra pour une cinquième et dernière saison. Dans une interview avec Indie Wire, les frères Duffer ont noté qu’ils faisaient « tout leur possible » pour se concentrer « sur le groupe de personnages originaux ». Selon ses mots, chaque fois qu’ils introduisent un nouveau personnage, ils garantissent « qu’il est intégré au récit ». La série a « une grande distribution de personnages », ils sont donc « très prudents lorsqu’il s’agit » d’intégrer des personnages clés tels qu’Eddie Munson.

Jetez un œil aux conceptions alternatives de Vecna ​​​​ici.

Source | IGN