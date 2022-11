Nouveaux chapitres de manga et premières d’anime (7-13 novembre) : One Piece, Spy x Family, Chainsaw Man…

Une nouvelle semaine merveilleuse se lève pour les amateurs de mangas et d’animes. Une semaine riche en actualités et dans laquelle très peu de séries ont choisi de se reposer. Parfait pour faire face à ces premiers jours de froid où le chauffage semble boiter. Trèfle noir, Chainsaw Man, One Piece, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, Boruto, Spy x Family. Il y a des dizaines de noms qui peuplent notre attente. Nous allons passer en revue la liste complète des mangas et des anime qui sortent cette semaine sur Manga Plus et Crunchyroll.

Black Clover chapitre 344

Chapitre 344 du manga Black Clover

Manga disponible sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 13 novembre à 17h00 (heure locale française)

Chainsaw Man partie 2 chapitre 110

Chapitre 110 du manga Chainsaw Man

Manga disponible sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le mardi 8 novembre à 17h00 (heure locale française)

dandadan chapitre 81

Chapitre 81 du manga Dandadan

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le lundi 7 novembre à 17h00 (heure locale française)

Jujutsu Kaisen Chapitre 204

Chapitre 204 du manga Jujutsu Kaisen

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 13 novembre à 17h00 (heure locale française)

Chapitre 26

Chapitre 26 du manga Marriagetoxin

Manga disponible sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le mardi 8 novembre à 17h00 (heure locale française)

Monstre (8Kaijuu) chapitre 74

Chapitre 74 du manga 8Kaijuu (Monstre)

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le jeudi 13 novembre à 17h00 (heure locale française)

One Piece chapitre 1066

Chapitre 1066 du manga One Piece

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 13 novembre à 17h00 (heure locale française)

Spy x Family chapitre 71

Spy x Famille manga chapitre 71

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 13 novembre à 17h00 (heure locale française)

Bleach : guerre sanglante de mille ans 5

Épisode 5 de l’anime Bleach : La guerre sanglante de mille ans

Bientôt sur Disney+

Le chapitre sortira le lundi 7 novembre

cadenas bleu 6

Bluelock anime épisode 6

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le samedi 12 novembre à 20h00 (heure locale française)

Boruto : Naruto Next Generations épisode 275

Boruto Épisode 275

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le dimanche 13 novembre à 11h00 (heure locale française)

Tronçonneuse Homme 5

Chainsaw Man anime épisode 5

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le mardi 8 novembre à 18h00 (heure locale française)

My Hero Academia saison 6 épisode 120

My Hero Academia anime saison 6 épisode 120

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le samedi 12 novembre à 11h30 (heure locale française)

One Piece épisode 1040

Épisode 1040 de l’anime One Piece

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le samedi 12 novembre à 16h00 (heure locale française)

Spy x Family saison 2 épisode 19