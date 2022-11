Star Wars : le scénariste d’Obi-Wan Kenobi reconnaît avoir été « un peu frustré » après Canon

Écrire le dialogue entre Obi-Wan Kenobi et Dark Vador a été une expérience enrichissante pour Andrew Stanton, l’un des scénaristes de la mini-série Star Wars : Obi-Wan Kenobi, désormais disponible en intégralité sur Disney+. Cependant, dans une interview avec io9, l’écrivain a déclaré qu’il se sentait quelque peu frustré car les conversations devaient respecter le canon officiel. « C’était une bénédiction et une malédiction », a-t-il avoué.

Stanton a reconnu qu’il « ne pouvait pas croire » qu’il était payé pour porter à l’écran la relation entre ces deux personnages emblématiques. « Mais une autre partie de vous doit passer par un processus strict, est-ce que cela rentre dans le canon? » Il appelle cela un sentiment « doux-amer », mais la raison pour laquelle cela se produit est que « les gens s’en soucient ». En même temps, cela « ne vous permet pas de vous aventurer plus loin parfois », dans des directions qui pourraient vous donner l’opportunité de raconter « une meilleure histoire ». C’est un « handicap » qui coupe les ailes « à de meilleures options narratives ».

Une déception relative

Selon le scénariste, cela l’a frustré « parfois, mais pas beaucoup ». En ce sens, il a souligné qu’il aime qu’Andor « puisse faire ce qu’il veut ». Même ainsi, il jette des fleurs au co-scénariste Joby Harold, qui a tout fait « pour que l’histoire ne souffre pas », mais toujours dans le canon (discutable, car certains adeptes pensent qu’il y a des décisions qui le cassent) .

Star Wars : Obi-Wan Kenobi est disponible sur Disney+ (lire la critique ici). La mini-série se déroule une décennie après les événements de Revenge of the Sith, donc le maître vit caché sur Tatooine. Il se sent coupable de ce qui est arrivé à son apprenti Anakin Skywalker, mais les chemins d’Obi-Wan et de son Padawan (aujourd’hui Dark Vador) se croiseront à nouveau. Loin des sables de cette planète chaude, Kenobi devra tout faire pour sauver Leia Organa, une fille qui montre déjà les voies résolues de son moi adulte.

