Final Fantasy 16 confirme le mode difficile et New Game+, combien de temps cela va-t-il durer ?

Final Fantasy XVI progresse lentement mais sûrement. Le nouveau Square Enix n’a toujours pas de date précise, mais le titre de la société a défini l’été prochain comme fenêtre de lancement. Dans diverses interviews, le réalisateur Hiroshi Takani a non seulement confirmé que le développement était terminé à 95%, mais a également révélé quelques détails intéressants, comme la durée de la campagne ou l’inclusion d’un mode difficile et d’un mode New Game+.

« La vérité est que pendant la campagne, il y aura beaucoup de contenu optionnel à explorer » dès le premier jeu, de sorte qu’il sera possible « d’expérimenter » ces expériences « sans avoir à terminer » le jeu avant », a déclaré le réalisateur dans des déclarations au magazine italien EverEye. L’histoire elle-même, selon les propres estimations de Takai, durera entre 35 et 40 heures.

les nouveaux modes

« Nous avons inclus beaucoup de contenu qui convient aux amateurs de difficulté », ce qui amènera ces joueurs à devoir serrer leurs compétences aux commandes. Il y aura un mode de difficulté plus élevé, avec des ennemis plus puissants. Comme si cela ne suffisait pas, Square Enix prépare un mode New Game +, qui nous donnera l’occasion de recommencer la campagne et de transférer le niveau et les compétences du personnage. Une autre des options confirmées est le mode histoire, conçu pour que les moins expérimentés profitent de l’intrigue.

Final Fantasy XVI sera mis en vente à l’été 2023 sur PS5 et PC, bien qu’ils s’attendent à ce que la date précise soit révélée avant la fin de l’année.

Le titre abandonnera les virages classiques pour embrasser un style de jeu axé sur l’action. Selon Naoki Yoshida, son producteur, cette décision a été prise en tenant compte du fait que les jeunes générations se détournent de ce genre de système classique. Quant à l’intrigue, le studio entend raconter une histoire plus mature, dans un monde fantastique avec des touches réalistes.

