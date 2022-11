L’un des studios Pokémon évoque le successeur de la Nintendo Switch

Que Nintendo travaille sur le successeur de Switch est un fait. Toutes les entreprises regardent vers l’avenir et décrivent leurs prochains produits à partir du moment où elles sortent l’ancien matériel. La question est de savoir quand cette transition se produira, bien que Creatures – une étude liée à The Pokémon Company – ait annoncé qu’elle recherchait un modélisateur de personnage pour « rechercher et développer d’autres matériels de nouvelle génération ».

Comme prévu, l’offre d’emploi n’entre pas plus dans les détails, nous ne savons donc pas si cet appareil auquel ils font référence est un modèle Switch plus puissant ou un successeur à part entière. Rien n’est dit non plus sur le jeu sur lequel ils travaillent, mais ils ont nommé Pokémon Ranger, PokePark et Detective Pikachu. La suite de ce dernier est actuellement en développement, tandis que le reste des sous-sagas est au réfrigérateur depuis plus d’une décennie.

Pokémon revient en novembre

La société Pokémon a publié le remake de Pearl and Diamond fin 2021, tandis que Pokémon Legends : Arceus est sorti quelques mois plus tard. Maintenant, Gamefreak décrit sa prochaine grande version, nul autre que Pokémon Scarlet et Purple. Cette nouvelle aventure, qui nous permettra de faire le tour de la région de Paldea (inspirée de de France), inaugurera la neuvième génération de Pokémon.

Pokémon Scarlet et Purple seront mis en vente le 18 novembre comme l’une des grandes exclusivités Nintendo Switch de cette année 2022. Chez Netcost, nous avons déjà pu tester le titre, nous vous encourageons donc à lire nos premières impressions.

La Nintendo Switch a eu 5 ans cette année, mais ceux de Kyoto continuent d’insister sur le fait que le matériel vient de passer le seuil de sa demi-vie. Y aura-t-il bientôt une nouvelle console ? Pour l’instant, nous devons attendre.

Source | VGC