Equinox Latam Game Awards 2022, gagnants, surprises et moments spéciaux

Les Equinox Latam Game Awards 2022 ont finalement annoncé tous les gagnants des différentes catégories, lors de l’événement privé qui s’est déroulé à Mexico le 5 novembre à la Casa Battler. Ce gala, malgré l’annonce des principaux prix, avait la présence de réalisateurs, ainsi que de dirigeants d’entreprises telles que Tencent, Electronic Arts, Warner Bros Interactive Entertainment, PlayStation, Solutions to Go, Turtle Beach, entre autres, et était plein d’émotions des moments.

Jeux vidéo latino-américains

Au cours des 30 minutes précédentes, les organisateurs ont présenté le contenu exclusif Dream of Darkness de Javier Rayón, directeur du jeu. Ce titre cherche à aborder le problème de la perte d’identité vécue par les communautés autochtones au Mexique en collaborant avec les communautés Nahua pour raconter des histoires qui ont été censurées.

Dans la vidéo présentée, le défenseur et acteur nahua, Alberto Zeferino, a exposé le problème que connaissent actuellement les communautés de perdre la langue, ainsi que la culture, puisque les plus jeunes ne veulent plus ou ne peuvent plus parler nahuatl en raison de l’usage de l’espagnol.

La chose intéressante à propos de ce titre est qu’il cherche à aider à préserver la langue et la culture des Nahuas, ainsi que des Mayas, à cette fin, ils s’appuient sur la directrice de la culture et historienne, Javaria Abbasi, doctorante à l’université. d’Oxford en Angleterre.

Une partie de l’art conceptuel de ce titre sera directement basée sur des codex originaux comme celui d’Azcatitlán trouvé à la Bibliothèque nationale de France.

En plus de relier plusieurs universités à travers le monde, ce jeu cherche à montrer la beauté, la richesse et la diversité des cultures préhispaniques du Mexique.

Dream of Darkness est actuellement encore en phase de développement.

Elden Ring rafle les récompenses

Le titre From Software a été le grand gagnant de l’événement en cumulant 7 prix, parmi lesquels :

meilleur jeu vidéo xbox

meilleur jeu pc

meilleur jeu de rôle

Meilleur jeu vidéo d’action et d’aventure

Meilleur monde ouvert

Meilleure bande son

Et jeu vidéo de l’année

Les surprises des Equinox Latam Game Awards

Au début de l’événement, il y a eu une introduction spectaculaire faite par le World Wrestling Council, à l’intérieur de la Mexico Arena. En cela, Diana Monster et Hugo « El Cojo Feliz » sont descendus sur le ring comme le font les lutteurs professionnels dans le lieu mythique avec tout et la narration de la voix officielle de l’arène, Omar García.

Presque immédiatement après la présentation, le chef cuisinier mexicain n’a pas hésité à faire rôtir Auron et Rubius, pour leurs commentaires sur le Mexique, en disant « J’ai apporté de l’or pour voir si maintenant les Espagnols sont encouragés à venir ».

Parmi les surprises au sein des présentations, il y a eu une interaction des vedettes de la CMLL, Hechicero, Stéphanie Vaquer et Kemonito avec différents présentateurs.

Cependant, puisque le titre de style Souls a balayé presque toutes les plateformes, Horizon Forbidden West a remporté les prix du meilleur jeu vidéo PlayStation et du meilleur jeu adapté à l’espagnol. Une autre surprise a été le meilleur jeu vidéo mobile, un prix décerné par Netcost, ici le titre distribué par Tencent, Tower of Fantasy a été le gagnant.

L’un des moments forts a été la présentation du meilleur jeu vidéo indépendant, puisque Annapurna Interactive a reçu le prix avec un discours préparé par le protagoniste de Stray.

Un autre des événements les plus émouvants a été le discours de José Varon, PDG de Sunwolf Entertainment. Après avoir reçu le prix Video Game Studio en espagnol, il a récité «Je profite de cet espace pour dire à d’autres entreprises d’investir en Amérique latine, car il y a beaucoup, trop de potentiel et il n’est pas encore développé, il y a beaucoup d’histoires à raconter. dites, beaucoup de visionnaires et je vous demande qu’ils investissent en eux, et dans leurs visions ».

Les meilleurs créateurs de contenu de 2022

Le prix du meilleur Youtuber a été décerné au Mexicain Fedelobo et dans la catégorie créateur de contenu exceptionnel, le natif de la ville de Monterrey, Arigameplays a été le vainqueur.

Autres récompenses

Les gagnants des autres catégories étaient les suivants :

Meilleur jeu Switch : Xenoblade Chronicles 3

Interprétation en espagnol:l Luis Hurtado

Interprétation en portugais : Luiza Caspari

Studio portugais : Pixel Punk

Jeu adapté au portugais : The Last of Us Part 1

Équipe d’esports : fort

Événement de jeu : salon du jeu du Brésil

Multijoueur : Multiversus

Bataille Royale : Fortnite

E-sport : Valorant

Course : Forza Horizon

Sport : FIFA 23

Familier : LEGO Star Wars : La saga Skywalker

Jeu de plateforme : Cuphead : le délicieux dernier plat

Narratif : Alors que le crépuscule tombe

Direction artistique : A Plague Tale Requiem

Conception audio : Call of Duty : Modern Warfare 2

Jeu de course : Final Fantasy XIV

Contenu téléchargeable : Montser Hunter Sunbreak

Remaster : The Last of Us, partie 1

En définitive, cette deuxième édition de l’événement a été une étape importante pour montrer que les aspects les plus remarquables de l’industrie mondiale du jeu vidéo sont également reconnus dans notre région, du point de vue de la culture et de l’identité latino-américaine. Il ne reste plus qu’à attendre l’édition 2023.