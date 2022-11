Pokémon GO confirme la connectivité avec Scarlet et Purple et présente Gimmighoul

Le mystère des pièces mystères Pokémon GO est maintenant résolu. Voici Gimmighoul, un nouveau Pokémon qui arrivera à la fois sur GO et Pokémon Scarlet et Pokémon Purple sur Nintendo Switch. Le jeu mobile populaire et les prochains jeux Switch pourront également se connecter les uns aux autres. Juste en dessous nous vous donnons tous les détails :

Voici Gimmighoul, le nouveau Pokémon en forme de coffre qui viendra sur GO, Scarlet et Purple

À 15 h 00 CET le dimanche 6 novembre 2022, le secret de la mystérieuse toile du coffre Pokémon a été révélé, révélant la vidéo suivante dans laquelle Gimmighoul a été officiellement présenté :

Gimmighoul a commencé à apparaître dans Pokémon GO la veille, laissant les joueurs perplexes et avec plus de questions que de réponses. Cette nouvelle créature apparaît dans Pokémon GO, et arrivera également à Paldea, la nouvelle région Pokémon inspirée de de France dans laquelle Scarlet et Purple, les prochains titres de cette saga populaire, se dérouleront.

La vidéo nous montre également « l’origine » de Gimmighoul, à travers une histoire dans laquelle Cinio et le professeur Willow concluent que ce Pokémon « manipule les humains pour remplir sa poitrine de pièces ». Gimmighoul a deux formes : forme de poitrine et forme de marche. La forme de marche de Gimmighoul est, pour l’instant, exclusive à Pokémon GO.

Gimmighoul et ses deux formes

Pokémon GO et Pokémon HOME pourront se connecter avec Pokémon Scarlet et Purple

Dans cette même vidéo, il a également été confirmé que Pokémon Scarlet et Pokémon Purple auront une connectivité avec Pokémon GO à un moment donné en 2023 mais avec certaines restrictions ; Les Pokémon de GO ne pourront pas être envoyés directement sur Scarlet/Purple, et Scarlet/Purple sera compatible avec Pokémon HOME quelque temps après sa sortie.

Connectivité entre Scarlet/Purple et GO confirmée

Pokémon Scarlet et Pokémon Purple seront en vente le 18 novembre 2022 sur Nintendo Switch.

Sources : coffre Pokémon, YouTube/PokémonOfficialES