La saison 2 d’Andor nous emmènera sur la planète Yavin, ancienne demeure de l’Alliance rebelle

Andor était l’une des séries Star Wars les plus attendues cette année, la première saison est déjà au catalogue Disney+ et a été très bien accueillie par les téléspectateurs et les fans de la franchise, ainsi que par les critiques. Bien sûr, la saison 2 est déjà bien marquée à l’ordre du jour, bien qu’elle n’ait pas de date précise, car l’attente est longue (le tournage a commencé il y a quelques jours à peine et sa date de sortie est prévue dans le courant de 2024).

Maintenant, grâce à une exclusivité du média Collider, nous avons une raison de plus de nous exciter, puisque le showrunner Tony Gilroy – il est également le réalisateur de Rogue One : A Star Wars Story – a confirmé que nous visiterons un lieu très important dans l’univers de la saga car il s’agit de Yavin, la planète qui abritait autrefois l’Alliance rebelle et sur laquelle la guerre civile intergalactique s’est déroulée. Il a également révélé que Janus Metz (True Detective), Ariel Kleiman (Young Love) et Alonso Ruizpalacios (Narcos) rejoignent la direction pour réaliser chacun plusieurs épisodes.

Jeux vidéo, films et séries Star Wars à venir

Grâce à la diversité des produits, Star Wars traverse un grand moment et regarde vers l’avenir. En ce qui concerne les jeux vidéo, les fans ont des projets tels que Star Wars KOTOR Remake, Star Wars Eclipse (Quantic Dream) et Star Wars Jedi : Survivor (suite de Fallen Order) sur leur liste. Dans ce lien, vous pouvez tous les connaître. Quant aux séries et films, la liste est encore plus longue, avec près d’une demi-douzaine d’entre eux sur la table, parmi lesquels la très attendue saison 3 de The Mandalorian se démarque, entre autres.

On vous rappelle que vous pouvez déjà voir la saison 1 d’Andor sur Disney+ et que, comme nous l’avons dit, la deuxième saison devra attendre 2024.

Source | Collisionneur