Supraland quitte le Xbox Game Pass en moins de 10 jours ; un mélange de Zelda, Portal et Metroid à ne pas manquer

Tout utilisateur de Xbox Game Pass, que ce soit pour consoles ou PC, sait deux choses : la première est que le service nous permet de découvrir un autre titre que nous n’avions pas encore sur le radar, et une autre est que chaque mois il y en a qui sortir du catalogue au profit des nouveaux entrants. La semaine dernière, nous vous avons dit que vous aviez à peine quelques heures pour en essayer un très intéressant comme Forgotten City, un RPG né à la suite d’un mod pour The Elder Scrolls IV : Skyrim.

À cette occasion, avec plus de temps entre les deux pour que vous puissiez en profiter sans vous précipiter, nous parlons d’un autre très particulier : Supraland, une aventure à la première personne inspirée de noms propres tels que The Legend of Zelda, Metroid et Portal. Il sortira du Xbox Game Pass le 15 novembre, donc s’il vous convainc, vous avez presque 10 jours devant vous pour y jouer. Votre curiosité a été piquée ? Voici pourquoi vous devriez l’essayer.

Une metroidvania qui rappelle les plus grands

Nous n’avons pas cité des sagas comme Zelda, Portal et Metroid pour dire des noms aléatoires ; C’est la définition proposée par son propre créateur, David Münnich, dans le fichier titre sur Steam. Un jeu qui est le résultat d’un développement modeste, mais qui offre des raisons impérieuses d’y jouer. Plus de 7 000 évaluations « extrêmement positives » dans le store Valve et 85 sur Metacritic ne peuvent pas être une coïncidence.

Supraland nous plonge dans une aventure fantastique aux accents médiévaux et avec un grand sens de l’humour, dans laquelle pour avancer, il est essentiel d’explorer tous les recoins de son monde ouvert et interconnecté, dans le plus pur style metroidvania. Il y a de nombreuses énigmes, trésors et personnages à trouver, ainsi que la progression des personnages et de nombreux ennemis et boss à affronter. Quant à sa durée, l’histoire principale est d’environ 10-12 heures, qui peut être prolongée jusqu’à 20 si vous optez pour 100 %.

En marge, on rappelle que le jeu est également disponible sur PC, PS5, PS4 et Nintendo Switch.

Source | Xbox Game Pass