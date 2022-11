Comparaison graphique de God of War Ragnarok entre PS5 et PS4 : est-ce à la hauteur de la dernière génération ?

Avec un lancement imminent (le 9 novembre), God of War Ragnarok est de loin le titre le plus attendu de l’année parmi les utilisateurs de PlayStation. Une suite directe au titre qui a remporté le prix du meilleur jeu de l’année en 2018. Et comme il reste encore quelques jours pour en profiter, c’est le bon moment pour vous mettre en appétit avec un comparatif graphique complet, qui met les versions face à face de PS5, PS4 et PS4 PRO.

Comme à son habitude, The Bits Analyst s’est mis au travail et nous livre un comparatif dont le verdict est sans appel : « Un travail impeccable au niveau visuel et de la performance. N’importe laquelle des 3 plates-formes est un bon endroit pour jouer cette fois-ci », explique-t-il. Ensuite, nous vous laissons la vidéo complète et nous passons en revue les aspects les plus pertinents.

Comment la version PS5 s’améliore-t-elle ?

Le youtubeur commente qu’il a fait la comparaison avec la version 1.0003 du jeu, dont la taille de téléchargement est de 107,3 ​​Go sur PS4 et PS4 PRO, alors que sur PS5 elle pèse environ 84 Go. De toute évidence, la version de la machine de nouvelle génération a de meilleures ombres, réflexions, distance de tirage, occlusion ambiante et autres effets visuels, bien que les différences par rapport à la dernière génération soient moins importantes que celles d’Horizon Forbidden West. En guise de recommandation, il commente que la meilleure option est le mode de performance PS5, car il restitue un solide 60 FPS et une résolution proche de 4K.

Chez Netcost, nous avons déjà terminé God of War Ragnarok, et dans notre analyse (9,5 sur 10), nous n’avons aucun doute : « C’est un exemple clair de la façon dont une suite à un jeu réussi doit être considérée : ce n’est pas seulement plus et mieux, mais c’est un titre qui ne tremble pas lorsqu’il s’agit de prendre des décisions de poids (jouables et narratives) et de toucher la majorité ». Jusqu’à l’arrivée du lancement, dans ce lien, vous pouvez lire le texte intégral.

