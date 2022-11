Atomic Heart montre un combat de boss frénétique dans une nouvelle vidéo de 10 minutes

Atomic Heart, le soi-disant Bioshock russe par beaucoup (les utilisateurs ne l’ont pas inventé, c’est une influence déclarée par les développeurs), nous a versé une cruche d’eau froide, reportant une fois de plus son lancement. Son distributeur, Focus Entertainment, a fait appel à la phrase habituelle avec des variations minimes qui est habituellement dite dans ces cas, c’est-à-dire qu’il va à une date indéterminée entre décembre et mars pour « offrir un produit de classe mondiale ».

Nous ne savons pas si le conflit de guerre actuel a quelque chose à voir avec le retard accumulé par Mundfish, bien que chez Netcost, nous respections toujours le temps supplémentaire s’il profite aux travailleurs, qui souffrent généralement du resserrement bien connu des délais.

Plus de cinq ans avec de longues dents

Annoncé en 2017, Atomic Heart fait partie de ces jeux qui, attirant énormément d’attention pour sa proposition et un niveau graphique écrasant, sont plus attendus que d’autres plus humbles dans leurs prétentions. Dès le début, il nous a fait sauter de nos chaises avec cette vision particulière d’une Union soviétique des années 50 passée au crible de la science-fiction classique.

Goutte à drop mais sans jamais éteindre tout le robinet, nous avons reçu des bandes-annonces et un gameplay qui ont entretenu la flamme en nous. Et mon garçon, ils ont réussi encore et encore ! Comme vous pouvez le voir sur la dernière vidéo qu’ils ont publiée sur IGN et que nous vous laissons ci-dessous, il s’agit cette fois du combat avec un boss qui saute sur le ring avec force. On sent presque le danger qui émane de leur agressivité.

Comme vous pouvez le voir, le jeu a toujours l’air scandaleux. Avec une fois de plus des attentes à travers le toit, il ne reste plus qu’à attendre une date définitive à laquelle s’accrocher. Une ligne rouge sur le calendrier qui se rapproche de plus en plus à mesure que nous commençons à partir des jours de l’almanach.

Source | IGN