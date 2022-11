Xbox Game Pass signe Football Manager 2023 dans votre équipe pour plusieurs saisons

Il y a quelques jours, nous avons appris que la version console du grand Football Manager 2023 arriverait sur Game Pass le 8 novembre (En ce moment !), et maintenant nous pouvons également confirmer que Microsoft l’a signé pour plusieurs saisons. Il n’a pas transpiré combien, bien qu’il soit assuré que c’est pour une longue période, ni le montant pour lequel il a été rendu effectif.

La direction du football et les fans de football Xbox ont de la chance

En France, il existe une tradition très longue, saine et bien établie avec les managers de football grâce au PC Fútbol, ​​le manager espagnol à succès. Cette nouvelle a donc une profondeur et une importance particulières dans notre pays. Pour notre part, chez Netcost, nous comptons déjà les éloges du jeu dans notre analyse. Alberto Zaragoza nous a dit là-bas que c’était « une formule presque parfaite qui ne cesse de s’améliorer », tout en reconnaissant l’importance historique de la franchise Sports Interactive.

Dans son dernier opus, plus profond mais en même temps plus accessible, le seul reproche qu’on peut lui faire, outre son ton continu (il est difficile d’améliorer le parfait, tout doit être dit) est son aspect graphique, qui n’a pas vient de faire le saut vers de nouveaux niveaux. Bien que nous sachions tous que dans ce type de jeu, c’est la chose la moins importante, cela ne ferait pas de mal de prendre du plaisir dans les yeux en plus de le faire via la manette.

Si vous voulez en savoir plus sur le jeu, chez Netcost, nous publions aujourd’hui une interview du directeur de Sports Interactive, Miles Jacobson. C’était dans les bureaux de Londres, et il nous a parlé de beaucoup de choses qui vont sûrement vous intéresser, comme les nouveautés de ce nouvel opus, le défi posé par l’immense base de données du jeu, et comment Football Manager est pour lui une référence dans le vrai football clubs. Vous l’avez disponible sur ce lien pour votre plaisir.

Source | xbox espagne