Présentation de Ramattra, le dernier héros à être rendu public lors de la grande finale de l’Overwatch League

C’est un plaisir de voir comment Overwatch, des jeux sans narration basés sur une action multijoueur pure et directe, chérissent des connaissances incroyables grâce aux informations supplémentaires qui sont créées autour d’eux (un autre excellent exemple serait League of Legends). Blizzard est un expert en la matière, et dès le premier jeu, il était impossible de ne pas sympathiser avec sa riche liste de personnages.

Ramattra, un guerrier qui préfère ne pas être

Le nouveau héros présenté, un tank, nous raconte à la première personne dans sa vidéo de présentation les raisons de son combat. Les Omnics, son peuple, meurent devant la menace humaine, ce que Ramattra ne veut pas permettre.

Bien que créé pour la guerre, Ramattra avait déposé les armes en faveur de la paix et de la méditation. Dans la bande-annonce que nous vous laissons ci-dessous, les circonstances qui l’obligent à les reprendre apparaissent. Ce sera pour combattre l’oppresseur et ainsi protéger les siens. En tant que leader du Secteur Null et avec le plein support de son peuple, il sera prêt à tout pour leur trouver un avenir décent. Comme vous pouvez l’imaginer, de nombreux omniques tomberont en cours de route, mais rassurez-vous, de nombreux humains le feront également. La guerre est servie. On vous laisse enfin avec la vidéo révélée.

Peut-être manque-t-il l’incroyable CGI auquel nous sommes habitués dans cette série de jeux, et cela nous a laissés fous d’admiration à plus d’une occasion, même s’il faut admettre que ce qui est montré remplit aussi parfaitement sa fonction.

Ramattra apparaîtra dans la gamme de chars dès le début de la saison 2, qui approche à grands pas. Ce sera le 6 décembre, et chez Blizzard, ils ont hâte d’en dire plus sur ce triste guerrier.

Source | Blizzard