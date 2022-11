Hbo Annule Westworld. Il N'y Aura Pas De Cinquième Saison

La première saison de Westworld a été une belle surprise. Avec le style habituel de la série HBO, Jonathan Nolan et Lisa Joy ont ramené les mythiques Souls of Metal de l’efficace réalisateur et scénariste de Best Sellers Michael Crichton (The Andromeda Strain, Jurassic Park, Sphere…). Le film de 1973 a été le pionnier de plusieurs choses, notamment l’utilisation de l’infographie; et en a anticipé beaucoup d’autres, comme les immortels slaher killers ou le propre Terminator de James Cameron. Vu dans le moment présent et du point de vue des joueurs, il y avait quelque chose d’autre, seulement souligné alors et qui est devenu la base de la série : les PNJ comme centre de l’histoire.

À quel point la vie des PNJ est-elle dure

La première saison de Westworld a mis en évidence les petites histoires de ces PNJ anonymes qui pullulent dans leurs tâches circulaires inconscientes de tout le reste. Ceux de Red Dead Redemption, pour être exact, étant donné le contexte d’un parc d’attractions situé dans l’Ouest américain.

Ainsi, l’acquisition progressive de la conscience les a poussés à se rebeller contre ces humains qui les regardaient avec condescendance, qui les tuaient sans aucun remords. Assez déjà ! qu’il cuisait petit à petit et basé sur la rupture de ces petites routines qui les tenaient.

Au revoir à la cinquième saison. Les humains gagnent le jeu

Bien qu’erratique et avec des changements radicaux dans son orientation, Westworld a pu accumuler 54 nominations aux Emmy au cours de ces années et orner ses étagères de neuf d’entre elles. La déclaration de HBO félicite ses créateurs pour avoir apporté au spectateur « une incroyable odyssée, élevant la barre à chaque étape ». Continuant avec les remerciements obligatoires :

« Nous sommes extrêmement reconnaissants à [Nolan y Joy], ainsi que ses acteurs, producteurs et équipes extrêmement talentueux, et tous nos partenaires de Kilter Films, Bad Robot et Warner Bros. Television. C’était excitant de les rejoindre dans ce voyage.

Les créateurs, bien sûr, regrettent de ne pas pouvoir compléter les chemins ouverts dans l’histoire. Inévitablement et encore une fois, les humains ont écrasé les PNJ.

Source | CNN