Superman et son côté gamer : Henry Cavill dit non à la RTX 4090, il préfère la nouvelle AMD

Henry Cavill, le célèbre acteur qui a récemment annoncé son retour en tant que Superman dans la DCU et qui vient d’abandonner son rôle de Geralt de Riv dans la série Netflix The Witcher, est également connu pour partager l’un de ses plus grands hobbies : les jeux vidéo et le gaming. en général. Et c’est que s’il y a quelque temps, nous pouvions voir comment l’acteur assemblait son propre PC de jeu, il a maintenant partagé ses préférences concernant les derniers modèles de GPU sur le marché. À tel point que Cavill a assuré qu’il préférait attendre la série AMD RX 7000 récemment introduite au lieu du puissant Nvidia RTX 4090. Et il a ses raisons.

Henry Cavill préfère AMD à Nvidia

Ainsi, Cavill dispose actuellement d’un ordinateur basé sur le processeur AMD Ryzen 9 3900X à 12 cœurs accompagné de 32 Go de RAM DDR4 et d’un GPU Asus ROG RTX 3090, une carte graphique qu’il a remplacée par son modèle précédent, une RTX 2080 Ti. Bien que la chose vraiment curieuse soit que Cavill ait l’intention de faire le saut vers le nouveau AMD Radeon RX 7900XT au lieu d’opter pour le Nvidia RTX 4090 le plus connu et, en général, le plus recherché.

C’est ainsi que des médias comme SlashGear (via MyDrivers) le reprennent, où l’acteur a assuré qu’il comptait continuer à utiliser des processeurs AMD, notamment de la gamme Ryzen 7000, sans en préciser le modèle. Tout cela dans le but d’avoir une équipe totalement basée sur des composants AMD.

Et c’est que, comme l’acteur lui-même l’a récemment reconnu dans une interview avec le podcast Happy Sad Confused, il passe environ quatre heures – voire plus – par jour sur les jeux vidéo, en ce moment, avec un dévouement presque complet à un titre comme Total War : Warhammer 3, un jeu vidéo de stratégie basé sur sa franchise préférée : Warhammer.

Source | SlashGear via MyDrivers