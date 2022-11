CoD Modern Warfare 2 renvoie les paramètres d’attachement d’arme; pourquoi est-ce?

Call of Duty : Modern Warfare 2 a sorti une nouveauté importante dans le cadre de la nouvelle version de l’armurier. Chaque accessoire peut être ajusté pour améliorer certaines des caractéristiques qui influencent l’arme. Après une période de repos lors de ses premiers jours sur le marché, Infinity Ward réactive cette fonction qui ne passera pas inaperçue auprès des joueurs. Comment ça marche? Nous vous disons tout ce que vous devez savoir.

Comment fonctionne l’ajustement des pièces jointes dans Modern Warfare 2

Le réglage des pièces jointes est une fonctionnalité que les utilisateurs débloqueront en atteignant le niveau maximum d’une arme, ce qui indique que la progression est individuelle pour chaque modèle. Si nous prenons un Kastov-74u comme exemple, lorsque vous réussirez à terminer ses 21 niveaux de progression, cette option sera activée au-dessus du nom des accessoires que vous aurez ajoutés.

Lorsque vous cliquez sur l’un d’entre eux, un menu s’affiche qui résume en détail les performances de votre arme et comment l’attachement l’affecte. Vous verrez deux barres à gauche et en bas de l’écran que vous pouvez déplacer d’un côté ou de l’autre. Chaque côté améliorera un attribut, indiqué précédemment, mais plus vous le déplacez, plus la pénalité du côté opposé sera importante. Bien sûr, certains accessoires, comme les lasers et les chargeurs, n’ont pas cette possibilité.

Nous continuons avec l’exemple de l’arme susmentionnée. Si nous plaçons la crosse Otrezat, nous verrons qu’elle améliorera la vitesse de déplacement lors de la visée et du sprint, au prix d’une perte de stabilité lors de la visée. En entrant dans les paramètres, nous pouvons échanger plus de vitesse de déplacement tout en visant au prix d’une moins bonne stabilité au ralenti tout en visant, et vice versa. Il s’agit de trouver un équilibre. Vous n’avez pas besoin d’aller à un jeu pour l’essayer. Depuis le même menu, maintenez enfoncé le bouton Y (ou triangle, si vous êtes sur PlayStation), ce qui vous enverra directement dans une zone limitée pour le tester.

