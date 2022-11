Une vidéo de plus de deux minutes d’Overdose, le nouveau jeu de Kojima, est leakée

Personne ne s’en sort avec des fuites, pas même Kojima Productions. Ces dernières semaines, le créatif japonais avait commencé à laisser des petits indices sur son nouveau projet. Cependant, il n’a pas encore été officiellement révélé. Comme le rapporte l’initié Tom Henderson, certaines des images d’Overdose ont fait surface sur les chaînes privées Discord. Au total, une vidéo de plus de 2 minutes de gameplay

Le clip, tourné par une personne torse nu regardant sur un écran, présente Margaret Qualley, l’actrice qui a joué Mama et sa sœur jumelle dans Death Stranding. Il s’agit d’un gameplay à la troisième personne où le personnage traverse des scénarios délabrés accompagné uniquement de sa lampe torche. Abandonnez certains éléments de terreur, même s’il est encore tôt pour tirer des conclusions.

A la fin, le personnage hurle et un « Game Over » apparaît à l’écran. Ensuite, nous voyons le message classique « To Hideo Kojima Game » au-dessus de ces mots, qui changent pour former le titre du jeu, Overdose.

Que sait-on des nouveautés des créateurs de Death Stranding ?

Henderson a assuré dans son article que les images qui circulent appartiennent à la même vidéo qu’il a vue en juin dernier, bien que les images originales aient été capturées directement. À ce jour, la seule chose officielle est ce que Kojima Productions a partagé publiquement : les actrices Elle Fanning et Shioli Kutsuna feront partie du prochain titre japonais.

Hideo Kojima a catégoriquement démenti travailler sur Abandoned, un jeu développé par un studio indépendant que certains ont attribué à Kojima Productions. Le développeur a rompu le silence et expliqué qu’il n’était ni Silent Hill ni impliqué dans son développement.

D’autre part, Xbox et Kojima Productions collaborent sur un futur titre qui sera propulsé par le cloud. Ils soutiennent qu’il s’agira d’un produit innovant, bien qu’aucun détail spécifique n’ait émergé. On ne sait pas non plus avec certitude combien de jeux il a en cours.

