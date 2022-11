Final Fantasy XVI est terminé à 95% et aura une date de sortie avant la fin de l’année

Alors qu’il était prévu pour 2022 et ne verra finalement le jour qu’en 2023, Final Fantasy XVI ne sera plus retardé. Dans une nouvelle interview pour les confrères de Famitsu, le directeur du jeu, Hiroshi Takai, a annoncé que son développement était terminé à 95% et assuré qu’ils étaient pratiquement terminés. « Nous y jouons jour après jour pour peaufiner les parties les plus « grossières », celles qui ont des bugs ou des problèmes de performances et de dessin. Le reste consiste à corriger les bugs, même si dans un jeu de cette envergure, cela prend du temps. longtemps Presque tous nos programmeurs corrigent des bugs et même avis a été donné de ne pas ajouter de nouvelles lignes de code afin que de nouveaux problèmes n’apparaissent pas », explique Takai.

Interrogé sur la large fenêtre de sortie donnée à ce jour (ses derniers et spectaculaires trailers sont accompagnés uniquement et exclusivement de « Summer 2023 »), Takai a également pris la parole pour donner de bonnes nouvelles à tous les fans de la saga. Il y aura des nouvelles avant de manger les raisins. « Nous prévoyons de donner des informations sur la date de sortie cette année, mais c’est tout ce que je peux dire pour le moment. Je ne pense même pas qu’il sortira cet été, mais je pense que ça ira bien », a répondu le réalisateur avec un rire. Vous visez les Game Awards 2022 prévus le 8 décembre ? Et insinuer qu’il sortira avant le 21 juin ou c’est notre truc ?

Final Fantasy XVI lance un système de combat

Six ans se sont écoulés depuis Final Fantasy XV et le battage médiatique pour ce seizième opus a déjà traversé toutes les couches de l’atmosphère. Parmi tous les détails que nous connaissons sur le jeu, celui qui ressort le plus est sans aucun doute son nouveau système de combat, toujours habitué à être au centre des débats au sein de la saga. FF XVI ne reviendra pas non plus aux combats au tour par tour des originaux, mais optera pour une action de style hack and slash. Le meilleur exemple de ce à quoi on peut s’attendre est donné par Ryota Suzuki, la personne en charge de ce domaine, qui à son tour est en charge des combats dans des jeux comme Devil May Cry 5 ou Dragon’s Dogma. Il n’y a rien. Mais ne laissez pas les plus puristes s’alarmer car Suzuki a également promis un arbre de compétences soigné avec différentes manières de développer les héros.

Quant à l’histoire, Final Fantasy XVI nous emmène dans le monde de Valisthea, région des Cristaux, d’étranges pierres précises dont l’influence permet aux locaux de maîtriser la magie et de jouir d’une vie prospère et longue. Ou du moins c’était comme ça jusqu’à présent, quand de grandes puissances développées commencent à émerger qui aspirent à monopoliser ce pouvoir et à en faire leur usage et leur jouissance exclusifs. Des groupes comme le Grand-Duché de Rosaria, les Royaumes de Fer et de Waloed, la République de Dhalmekia ou le Saint Empire de Sanbreque.

Valisthea, le retour tant attendu de la fantasy médiévale

Ces maisons dont nous parlons entreprendront la recherche des soi-disant Dominants, les personnes qui canalisent le mieux ces cristaux et qui possèdent des capacités uniques, telles que la capacité d’invoquer différentes bêtes connues sous le nom d’eikon. Les royaumes divertiront (ou traqueront) les Dominants pour les utiliser à leur avantage, donc une guerre pour l’avenir de Valisthea prendra du temps à éclater. Et au milieu de tout cela, nous, Clive Rosefield, un mercenaire de haut rang qui doit décider quel rôle il joue là-dedans. Qu’il rassemble et protège les Dominants, ou qu’il prenne le contrôle des Cristaux et subjugue le monde lui-même.

Des cristaux, des invocations, un monde médiéval… Une grande partie de ce qui est raconté ici évoquera des souvenirs de différentes livraisons et ce n’est pas pour moins. Ce FF XVI passe à côté du 35e anniversaire de Final Fantasy que nous fêterons en 2022, mais l’oeuvre se veut un hommage à l’imaginaire et à l’héritage de la saga. Un hommage qu’on ne peut plus avoir envie d’essayer. Au moins maintenant, nous savons que beaucoup plus ne sera pas demandé. TikTok.