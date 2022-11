La meilleure façon de débloquer des skins dans Overwatch 2 est… en jouant à World of Warcraft

Les débuts de tout jeu en ligne sont toujours compliqués et les chemins de Blizzard, impénétrables. La communauté Overwatch 2 est en colère contre les skins du jeu et le temps disproportionné qu’il faut pour les déverrouiller. Comme l’a révélé Everdale, un utilisateur de Reddit, l’absurdité est telle qu’il est encore plus conseillé de se consacrer à World of Warcraft et d’échanger ses jetons contre notre compte Battle.net, à partir duquel nous les investissons ensuite dans Overwatch. Un charabia que nous ne sommes pas en mesure de comprendre et de croire, peu importe à quel point ils nous l’expliquent.

Selon Everdale, le seul moyen d’obtenir des pièces dans Overwatch 2 sans investir d’argent réel est de relever les défis hebdomadaires. Maintenant, les faire tous ne rapporterait que 60 pièces par semaine, ce qui équivaut à 0,60 centime dans la vraie vie. En tenant compte du fait que les skins du jeu coûtent 1000 pièces / 10 euros chacun, il nous faudrait 17 semaines pour débloquer quoi que ce soit, et c’est si l’on ne parle pas des skins légendaires, qui s’élèvent à 1900 pièces, 19 euros… ou 32 semaines. Pioche et pelle. Le truc Blizzard postule le pire système temps/récompense de l’histoire.

Le système injuste d’Overwatch 2 avec les skins

En continuant avec la classe économique, un jeton World of Warcraft peut être échangé contre 30 euros d’abonnement au jeu ou 15 euros pour notre compte Battle.net. Actuellement, pour obtenir ce jeton, nous devons investir 230 000 pièces que nous avons obtenues dans WoW (bien que le chiffre change, ici vous pouvez voir sa fluctuation et vous sentir comme un vrai courtier). Et combien de temps faut-il pour obtenir cette quantité d’or ? Voici le kit de la question.

Farming, boost… il existe des dizaines de techniques, mais les experts calculent qu’un utilisateur déjà formé au MMO et avec des personnages de niveau suffisant pourrait obtenir 15 000 pièces par jour, obtenant Overwatch 2 skins toutes les deux semaines (15 de moins que s’il le faisait en conséquence ). Pour quelqu’un qui commence avec l’extension la plus récente, Shadowlands, cela peut prendre environ dix semaines. C’est toujours un temps absurde et injuste, mais encore une fois, c’est plus rapide que dans Overwatch lui-même, exposant ainsi le ridicule du système Blizzard qui a la mouche derrière l’oreille à tous ses fans.

Découvert le gâteau, reste à savoir si l’entreprise chante le mea culpa et corrige la situation.