Henry Cavill sort sa collection Warhammer et révèle combien d’heures il passe sur les jeux vidéo

Ces dernières semaines, Henry Cavill a été l’un des grands protagonistes de l’industrie cinématographique de super-héros avec son retour dans le rôle de Superman, une annonce tant attendue qui a provoqué un nouveau revers pour la série The Witcher. Quoi qu’il en soit, nombreux sont les gros titres qui ont occupé les déclarations de l’acteur et tout ce qui entoure l’avenir de DC au cinéma. Mais il faut s’arrêter à une curieuse révélation qui a eu lieu lors de sa récente conversation avec Josh Horowitz : sa passion pour l’univers Warhammer et les jeux vidéo.

Henry Cavill, Warhammer et les jeux vidéo

Ainsi, comme l’acteur lui-même l’a reconnu par le passé, il est un fan déclaré de Warhammer, ce qu’il montre à chaque fois qu’il reçoit des invités chez lui : « Il y a eu des moments où j’ai invité des gens et je leur ai montré fièrement mes figurines et ils ont seulement dit : ‘D’accord’. Vous pouvez les entendre dire : « Oh ouais, c’est vraiment cool » et vous pouvez les voir penser : « Sortez-moi d’ici, j’ai besoin d’une autre bière » », a déclaré l’acteur sur le podcast Happy Sad Confused.

Et c’est que selon Cavill lui-même, il possède une grande collection de figurines Warhammer, quelque chose qu’il a déjà partagé dans le passé via son compte Instagram officiel ; il prétend même avoir une statue du roi-liche que Blizzard a envoyée à l’acteur pour la sortie de World of Warcraft : Wrath of the Lich King. Bien qu’il soit également un grand fan de jeux vidéo, notamment ceux liés à sa franchise préférée, un passe-temps qui lui prend plusieurs heures par jour.

A tel point que Cavill assure que vous passez environ quatre heures par jour « ou plus » à jouer à des jeux vidéo et que ces semaines-ci, il passe beaucoup de temps sur Total War : Warhammer 3 : « J’adore ce jeu, il est tellement bon, » conclut l’acteur sous les applaudissements du public.

Source | joueur