Une fuite révèle les détails de Scaramouche, le nouveau personnage de Genshin Impact : capacités, constellations…

Actuellement dans sa version 3.2, le populaire Genshin Impact se prépare pour la mise à jour attendue 3.3, dont la date de sortie n’a pas encore été confirmée. L’une des grandes nouveautés du patch sera l’inclusion de l’un des personnages les plus populaires parmi les millions de joueurs qui jouent au titre HoYovers : Scaramouche, également connu sous le nom de The Eternal Walker et The Wanderer, entre autres surnoms.

Son inclusion dans le titre a suscité beaucoup d’attentes chez les fans, puisque sa présence est plus que suffisante pour monopoliser tous les projecteurs. Maintenant, en plus, nous savons déjà – grâce à une fuite – ce que nous pouvons attendre de lui en termes de catalyseur, de capacités, de constellations et plus encore. Nous vous donnons tous les détails sur Scaramouche, qui a été créé par Belzébul comme une marionnette à contrôler pour mener à bien ses plans.

Capacités et constellations de Scaramouche

Le personnage est issu de Catalyst Anemo (5 étoiles), une de ses particularités est qu’il ne se bat pas les pieds sur terre ferme, mais lévite dessus en permanence. En regardant ses principales capacités, il est clair qu’il est un combattant conçu pour infliger des dégâts d’éclaboussure et semer le chaos dans les batailles de foule. Ci-dessous, nous décomposons toutes ses capacités et constellations (capacités passives).

Capacités de Scaramouche

Avec sa capacité élémentaire, Scaramouche profite de l’état Boon of the Wind pour infliger des dégâts à plusieurs zones à la fois, et ses attaques chargées ne consomment pas d’endurance. Bien entendu, ledit état reste actif tant qu’il dispose d’une résistance disponible. De son côté, la capacité définitive occasionne un nombre élevé d’années par zones et effet Anémo, son catalyseur.

Constellations du Scaramouche

1. Lorsqu’elle est en faveur du vent, l’attaque chargée allège son temps de recharge de 10 % et augmente les dégâts infligés par les attaques Ensoil Gale de 15 %.

2. L’ultime infligera des dégâts supplémentaires en fonction des points de durée consommés jusqu’à présent. Plus vous l’utiliserez tard, plus il sera puissant.

3. Gagne +3 capacité élémentaire

4. Recevez un buff aléatoire supplémentaire.

5. Gagnez +3 Explosion élémentaire

6. Peut restaurer 4 durées pour chaque coup porté pendant l’état Wind Favor, ainsi qu’augmenter les dégâts des attaques normales de 40%.

A défaut de connaître la date de son arrivée, nous vous rappelons que Genshin Impact est actuellement en version 3.2, disponible depuis quelques jours. Dans ce lien, vous pouvez voir sa bande-annonce et connaître toutes les nouvelles. Cela, et que le jeu est téléchargeable gratuitement sur PC, PS5, PS4, Android et iOS.

Source | sportskeeda