Slay the Spire rafle Kickstarter avec son jeu de société : il cumule déjà plus de 2 millions d’euros

Slay the Spire, le célèbre jeu vidéo de stratégie et de deck de cartes au format roguelike qui a connu un tel succès sur PC et consoles et, plus récemment, sur mobiles iOS et Android, arrivera également sous la forme d’un jeu de société. Un projet qui a été annoncé il y a quelque temps pour Kickstarter par Mega Crit et Contention Games et dont le financement a déjà démarré avec un succès retentissant. A tel point qu’en seulement 6 minutes il a atteint son objectif initial de 51 160 euros ; mais c’est qu’en seulement 48 heures, il accumule déjà plus de 2 millions d’euros. Une vraie folie qui semble sans frein.

Slay the Spire et son financement fou de Kickstarter

Ainsi, et comme le rapportent des médias comme Polygon, le projet de financement collectif du jeu de société Slay the Spire a déjà reçu le support de plus de 14 000 personnes ; Avec 14 jours supplémentaires de disponibilité sur la populaire plateforme en ligne, le jeu de société dépasse déjà les 2 millions d’euros, soit un total de 2 033 578 € au moment de la rédaction de cette news.

Avec le temps de participer au Slay the Spire Kickstarter en tant que jeu de société, ceux qui veulent mettre la main dessus devront contribuer un minimum de 100 dollars, bien qu’il existe également des options plus chères qui offrent différents extras, tels que des morceaux de art ou sacs pour le jeu, entre autres. Mais que propose Slay the Spire dans un format de jeu de société ?

Selon sa description officielle sur Kickstarter, il s’agit d’un jeu coopératif pouvant accueillir jusqu’à 4 joueurs avec des parties d’une durée d’environ 90 minutes. Tout cela pour que les joueurs coopèrent entre eux pour constituer un grand jeu de cartes avec lequel affronter différentes créatures, le tout avec plus de 730 cartes différentes disponibles directement extraites du jeu vidéo.

Pour ce faire, nous pouvons choisir entre les quatre personnages disponibles, tels que Ironclad, Silent, Defect ou Watcher, avec lesquels prendre des décisions au milieu du jeu et ainsi en changer le cours. Grâce à la vidéo que vous pouvez voir en accompagnement de l’actualité, vous pourrez en savoir plus sur cette nouvelle vision du phénomène Slay the Spire. Nous avons récemment fait écho au futur jeu de plateau officiel de The Last of Us.

