Marvel Snap Tier List: Meilleures cartes de pool 2

Marvel Snap est disponible depuis quelques semaines maintenant sur les appareils iOS, Android et PC, donc si vous avez passé suffisamment d’heures à jouer au jeu, il est plus que probable que vous pourrez accéder aux cartes du pool 2 au niveau du collectionneur. 22, puisque comme vous le savez, les cartes sont obtenues en montant de niveau dans cette gamme, et de manière aléatoire, ce qui indique que nous devons continuellement adapter notre collection au lieu de fabriquer les plus puissantes et de construire le méta deck typique.

Cela dit, nous ne pouvons évidemment conseiller à personne de se procurer ces cartes, mais nous pouvons garder celles qui se présentent et qui peuvent être intéressantes à prendre en compte lors de la construction de decks gagnants. Gardez également à l’esprit que nous parlons par rapport au métagame actuel et que nous ne pouvons pas prédire les cartes qui arriveront dans le futur, et cela pourrait rendre des cartes qui a priori ne sont pas jouables aujourd’hui, plus faisables plus tard.

Les meilleures cartes de billard 2 dans Marvel Snap

Ensuite, nous détaillerons les meilleures cartes de ce niveau, alors si elles vous touchent… gardez-les précieusement !