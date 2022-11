Marvel Snap ajoutera un mode PvP avant la fin de l’année

Les cartes ont un nouveau jeu de mode sur PC et appareils mobiles iOS et Android. Marvel Snap, le free-to-play (gratuit mais avec microtransactions) développé par Second Dinner, finalise le lancement d’un mode PvP. C’est ce qu’a confirmé un représentant de l’étude dans des déclarations au Washington Post, où il a expliqué que le « Battle Mode » axé sur le jeu entre amis est prévu pour « cette année ».

Étant donné qu’il ne reste que deux mois avant la fin de 2022, l’arrivée de cette nouvelle modalité aura lieu en novembre ou décembre. Les détails à cet égard sont rares, bien qu’en octobre, ils aient partagé une roadmap post-lancement dans laquelle ils expliquaient que le mode PvP différerait du mode classifié et permettrait à deux joueurs de s’affronter « dans plusieurs jeux » jusqu’aux 10 vies d’un. d’entre eux sont consommés. .

« Nous pensons que le mode Battle est le meilleur moyen de jouer contre des amis ou d’organiser des tournois communautaires, car il fournit un gagnant clair » sans renoncer « à la mécanique du snap », a souligné Second Snap dans la roadmap susmentionnée. « Nous sommes impatients de voir la communauté jouer au Battle Mode. »

peut être téléchargé gratuitement

Marvel Snap dépeint les super-héros des bandes dessinées dans les cartes, même si pour le moment ils n’ont pas fait de même avec les versions UCM. Le titre contient des éléments de paiement, car il fonctionne selon un modèle free-to-play. Cependant, il est possible d’y accéder gratuitement et de profiter des jeux sans avoir à investir un seul euro, du moins pour l’instant. Dans cette news, vous pouvez lire tout ce que vous devez savoir sur le produit, qui continuera à ajouter de nouveaux modes et fonctionnalités à l’avenir.

Le jeu est disponible sur PC et mobile, à la fois sur iOS et Android. Ne manquez pas l’analyse Netcost ici.

Source | Poste de Washington