Kojima brise le silence sur la polémique Abandoned : « Ce n’est pas Silent Hill et je ne suis pas impliqué »

Beaucoup soupçonnaient que Hasan Kaharaman et son jeu vidéo Abandoned étaient en fait une campagne de Hideo Kojima pour présenter son prochain jeu. Malgré les rumeurs et les commentaires qui circulent depuis un moment, la réalité est apparue au grand jour : Blue Box Game Studios n’a rien à voir avec Kojima Productions. Le développeur japonais n’en avait pas parlé jusqu’à présent, mais il l’a fait devant le public de son podcast Spotify, en conversation avec Geoff Keighley. On ne pouvait pas être plus clair, puisqu’il a assuré qu’il n’avait pas travaillé sur le projet et qu’il ne s’agissait pas d’un Silent Hill.

« Je n’ai pas compris au début. Les utilisateurs n’arrêtaient pas de m’envoyer des photos de ce Hassan. Ils n’arrêtent pas de m’envoyer des collages et de fausses images profondes, comme 20 chaque jour. C’est un peu embêtant, ça dure depuis presque deux ans. Et Geoff, tu te souviens quand on a fait le truc Moby Dick ? Tu étais là tout le temps et c’était amusant, mais les gens devraient savoir que je ne ferais pas la même chose deux fois. »

Le créateur a ajouté que peut-être que s’ils lancent le jeu, les gens finiront par le comprendre. « Peut-être qu’ils devraient se dépêcher et le commercialiser », a-t-il déclaré. « Je ne suis en aucun cas impliqué, je ne sais pas qui a lancé la rumeur, mais je pense que cette fausse nouvelle est basée sur les souhaits et les espoirs des gens.

Transformez les fausses nouvelles en quelque chose de bien

Hasan, je suis sûr que les choses n’ont pas été faciles. En tant que créateur, je pense qu’il est juste de le nier catégoriquement, mais maintenant qu’il y a eu du buzz et que les choses sont devenues virales, vous devriez en profiter. Si vous créez quelque chose de bien et que vous le partagez avec tout le monde, ils sauront la vérité. Je pense que tu dois peut-être faire ça. »

Kojima a souligné que « les fausses nouvelles sont mauvaises ». Cependant, « maintenant que les deux parties ont capté l’attention » des joueurs, le mieux est de « créer quelque chose de bien ». Une fois que les utilisateurs auront essayé Abandoned « ils se rendront compte que ce n’est pas Silent Hill et que je ne suis pas impliqué ». Le père de Metal Gear Solid et Death Stranding a terminé son argumentaire en déclarant que les fausses nouvelles peuvent être transformées en quelque chose de positif. « Je dis ça, mais je n’ai jamais rencontré ce type. »

Blue Box Game Studios a ainsi répondu aux propos d’Hideo Kojima : « Nous tenons à remercier Hideo Kojima d’avoir parlé ouvertement des conspirations. Cela a été un fardeau pour les fans et les développeurs. J’espère que tout le monde pourra conclure correctement, nous avons travaillé dur sur Abandoned et souhaitons tous vous remercier pour votre patience. »

Abandoned est prévu sur PS5 et PC, même si jusqu’à présent il semblait plutôt abandonné. Hideo Kojima, de son côté, ne cesse de donner des indices sur son prochain métier.

