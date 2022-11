Henry Cavill sur son nouveau Superman plus lumineux : « J’aspire à ce que le public sente qu’il peut voler »

L’une des nouvelles de l’année dans les films de super-héros a été le retour récent d’Henry Cavill en tant que Superman à travers la scène post-générique de Black Adam, un secret de polichinelle qui a conduit au retour du personnage le plus célèbre de DC Comics au cinéma. et l’un des piliers de la nouvelle scène de la DCU avec James Gunn à la barre. Maintenant, Cavill lui-même a offert une nouvelle interview dans laquelle il déclare que son objectif est d’aborder son personnage d’un point de vue plus classique, montrant sa version la plus brillante, aspirant « à faire sentir au public qu’il peut voler » en quittant le cinéma. . .

Le Superman le plus lumineux d’Henry Cavill

Bien que récemment Henry Cavill ait déjà montré son enthousiasme pour son retour en tant que Superman après ses premiers mots, l’acteur a maintenant voulu se plonger dans ce qu’il attend de sa nouvelle scène en tant que Kal-El, son lien personnel avec le personnage et son intention de laisser derrière lui son visage plus sombre des films précédents pour aborder la version plus brillante du personnage de DC Comics.

« J’ai un lien très étroit avec le personnage. Et il y a quelque chose d’extraordinairement spécial chez lui, dans sa capacité à donner et à aimer. Je ne veux pas dire au sens romantique, mais à cause de son amour pour la Terre et pour les gens qui y vivent et pour que les gens se sentent puissants, pour qu’ils se sentent comme Superman « , explique l’acteur.

En revanche, Cavill entend revenir avec le Superman le plus idyllique des comics : « J’ai beaucoup de souhaits qui, bien sûr, seront discutés plus tard », en référence au concept de Superman que la nouvelle Warner entend apporter au grand public. filtrer. « Mais le plus important, ce à quoi j’aspire, c’est que le public quitte le théâtre et sente qu’il peut voler, qu’il sent qu’il peut protéger et qu’il veut servir les autres. Ce serait mon objectif », conclut Cavill.

Source | ScreenRant