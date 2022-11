Les fans demandent qu’Henry Cavill revienne dans The Witcher et ont déjà recueilli plus de 60 000 signatures

Netflix a récemment annoncé le renouvellement de The Witcher pour une quatrième saison, mais ce qui dans une autre situation aurait été fêté par les fans, a pris un ton plus amer que doux : Henry Cavill quittera la production après la saison 3 et Liam Hemsworth prendra la relève. épée pour devenir le sorcier Geralt de Riv. Un groupe de fans mécontents de la décision a ouvert une pétition en ligne pour tenter de convaincre Netflix de changer de position. Il y a déjà plus de 62 000 personnes qui ont appuyé leur intérêt pour le retour de Cavill.

« Henry ne quitte pas The Witcher à cause de Superman, mais parce que les dirigeants de Netflix ont une fois de plus pris une décision qui va à l’encontre des fans. » Selon le texte accompagnant la pétition, si la série est populaire, c’est parce que les gens aiment les livres et les jeux vidéo. Cependant, la nouvelle est apparue que certains des responsables de la fiction se sont moqués de ces produits. « Henry Cavill est l’un de ces grands fans, il sait tout et il voulait rester fidèle à l’univers de Sapkowki, c’est pourquoi Netflix veut le remplacer. »

L’auteur est plus que satisfait d’Henry Cavill

Ils recueillent également quelques déclarations d’Andrzej Sapkowski, l’auteur des livres, qui loue ainsi l’interprète : « J’ai été plus que satisfait du portrait d’Henry Cavill en sorcier, c’est un vrai professionnel. Tout comme Viggo Mortensen a mis un visage sur Aragorn, Henry l’a prêté à Geralt et ce sera le cas pour toujours. »

La troisième saison de The Witcher, prévue pour l’été 2023, sera la dernière dans laquelle on verra Henry Cavill caractérisé comme le sorceleur. Cette année, le 25 décembre plus précisément, les abonnés Netflix pourront profiter du spin-off The Witcher : Blood Origin.