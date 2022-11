GTA Online : événement braquage et toutes les actualités du 4 au 10 novembre

Comme c’est la norme chaque semaine, Rockstar Games présente l’actualité de GTA Online, le populaire mode multijoueur de GTA V, cette fois, axé sur un nouvel événement de braquage avec de grandes récompenses. « Ce novembre, GTA Online célèbre les criminels du crime organisé qui osent commettre les vols et les fraudes les plus magnifiques qui se soient jamais produits dans le sud de San Andreas », commente Rockstar Games. Ainsi, si vous échappez vivant au Braquage de la fin du monde, vous gagnerez le double de GTA$ et de RP, plus un bonus de 2 000 000 GTA$ pour avoir terminé toutes les missions du Braquage final.

Toute l’actualité de GTA Online

De plus, terminer le Fleeca Heist vous rapportera le double de GTA$ jusqu’au 9 novembre, avec 50 % supplémentaires pour les membres GTA+. Et cette semaine seulement, vous pouvez également obtenir 50 % de GTA$ et RP supplémentaires ainsi que le sweat à capuche Cliffford pour avoir neutralisé la menace mondiale dans Doomsday Heist. D’autre part, pour rendre les choses encore plus faciles, il y a une remise de 50 % sur les coûts d’installation pour Data Breach, The Bogdan Trouble et The Doomsday Scenario, ainsi que 35 % sur les masques à gaz utilisés lors du Doomsday Coup.

Et si vous entrez dans un sous-marin et terminez avec succès le problème de Bogdan, vous pouvez obtenir le blouson aviateur Clifford ; juste pour visiter Los Santos à tout moment de la semaine, vous obtiendrez le T-shirt Rockstar Black. Et en accomplissant les missions suivantes, vous gagnerez également des GTA$ et RP doublés : courses de rue et pack de chasse (Remix). Passons aux véhicules; Les joueurs PS5 et Xbox Series X|S reçoivent le véhicule de test premium Bravado Banshee et un contre-la-montre HSW en tant que contenu exclusif.

Vous pouvez également visiter le concessionnaire Premium Luxury Car de Simeon Yeterian et mettre la main sur les véhicules suivants :

La Karin Sultan RS Classic peinte en Torino Red

Un Vapid Hustler marron délavé équipé du deck rayé de base

Le classique Übermacht Sentinel en Teal Silver avec Pearlescent Racing Blue

Un Albany Hermès noir et jaune de course nacré avec la couverture Phantom Flames

Le Übermacht Cypher peint en vert olive et avec la couverture Circuit Fleeca, uniquement disponible pour une durée limitée

De son côté, la concession Luxury Autos propose l’Übermacht SC1 et la Lampadati Viseris. La voiture primée du LS Car Meet est la Declasse Mamba, tandis que les voitures d’essai sont l’Ocelot Pariah, l’Överflöd Autarch et la Grotti GT500. Sur le podium du Diamond Casino & Resort, vous pouvez gagner un tout nouveau Pfister Comet SR. Passons aux remises, puisque l’achat d’une installation et la mise à niveau ou la modification de votre base d’opérations coûtent 40 % de moins cette semaine. Liste complète des réductions :

Buckingham Akula – 35 % de réduction

HVY Barrage – 35% de réduction

Brute RCV – 25% de réduction

TM-02 Khanjali – 25 % de réduction

Överflöd Autarque : 30 % de réduction

Grotti GT500 : 30 % de remise

Ocelot Paria – 35 % de réduction

Volatol – 35 % de réduction

Ubermacht SC1 : 35 % de remise

Lampadati Viseris : 35 % de réduction

Vapid Hustler – 35% de réduction

Übermacht Sentinel Classic – 35 % de réduction

Albany Hermès : 30 % de réduction

Canis Kamacho : 30 % de réduction

Les avantages des membres GTA+ de ce mois-ci sont un hélicoptère Buckingham SuperVolito et la suite penthouse 1 des tours Eclipse, ainsi qu’une transformation gratuite de l’appartement pour l’une des trois suites penthouse des tours Eclipse, ainsi que :

Statue de panthère garantie chaque semaine dans le Golpe a Cayo Perico

50 % de GTA$ bonus sur Fleeca Heist, Prison Break, Humane Labs Heist, Seed Funding et Pacific Standard Heist

Gilets tactiques et casques pare-balles gratuits, ainsi que le t-shirt et le chapeau Still Slipping tie-dye

Double réputation dans toutes les courses du LS Car Meet

Bonus de membre supplémentaires

Avantages de Prime Gaming

Les joueurs de GTA Online qui associent leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming recevront 125 000 GTA$ juste pour jouer à tout moment cette semaine. De plus, si vous vous connectez entre le 3 novembre et le 7 décembre, vous recevrez un bonus de connexion de 500 000 GTA$ en tant que membre Prime Gaming. Les membres GTA+ recevront 500 000 $ GTA supplémentaires.

Source | Jeux de rock star