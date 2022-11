CoD Modern Warfare 2 cache quatre armes pas encore utilisées en multijoueur qui pointent le fan de la saga

Call of Duty : Modern Warfare 2 cache plusieurs armes qui n’ont toujours pas de slot officiel en multijoueur. Les joueurs ont trouvé au moins quatre modèles, dont certains utilisés dans la campagne, mais qui pointent vers sa future sortie dans les saisons à venir. Les noms officiels sont Bas-P, Chimera, M13B et Victus XMR.

De quels modèles les armes secrètes de Modern Warfare 2 sont-elles inspirées ?

De son apparence, nous pouvons tirer plusieurs conclusions sur les modèles sur lesquels il s’inspire, certains avec un rôle de premier plan dans les tranches précédentes. Chimera est un Honey Badger, le fusil d’assaut silencieux présenté dans Call of Duty: Ghosts. Le M13B, en revanche, était une autre arme de la même famille largement utilisée dans la tranche 2019 et Warzone.

Si vous regardez le Bas-P, le châssis de l’arme rappelle inévitablement une mitraillette MPX ; une version alternative futuriste est apparue dans Call of Duty: Advanced Warfare sous le nom de KF5. Enfin, on retrouve le fusil de sniper Victus XMR. Son inspiration est la plus difficile à extraire, bien qu’elle présente de légères touches similaires à celles de la L96 classique (à l’exception des distances).

Nous ne savons pas quand ils arriveront officiellement en multijoueur, s’ils le font jamais. Le premier arrêt du support post-lancement de Call of Duty: Modern Warfare 2 est le 16 novembre, lorsque la saison 1 démarre parallèlement à la sortie de Call of Duty: Warzone 2.0. Nous savons que de nouvelles armes et opérateurs arriveront dans ce cadre de contenu, donc tout peut arriver.

Ce n’est pas la première fois qu’Infinity Ward cache des armes en développement dans les fichiers du jeu. Celui qui n’est jamais apparu dans la version finale était le sn_gamma3, un nom de code qui montrait un modèle sans textures similaire au fusil d’assaut G3. Ceux qui sont arrivés après deux ans d’oubli étaient le pistolet Sykov et la mitraillette CX-9, entre autres.

Références : Reddit | Twitter