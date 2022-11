Toutes les critiques de God of War Ragnarok. Que dit la presse internationale ? Y a-t-il un rival pour Elden Ring ?

Le vrai God of War, celui que la mythologie grecque nous a caché et que Santa Monica Studio nous a révélé, revient une fois de plus de sa retraite et le fait avec plusieurs comptes en attente. Le premier, pour clôturer l’histoire nordique qui a commencé le merveilleux volet de 2018. Le second, pour montrer que Kratos ne fait pas partie de ceux qui sont intimidés. God of War Ragnarok est l’un des rares jeux qui n’a pas été reporté à 2023 et qui ose concourir dans le GOTY (Jeu de l’année) à Elden Ring. Mais en a-t-il assez fait ?

Comme l’analyse de Netcost, où elle se situe avec un 9,5, la plupart de la presse internationale s’accorde à dire que nous sommes face à un chef-d’œuvre. Un jeu qui surpasse son prédécesseur dans tous les aspects, et celui-là a déjà été proclamé meilleur jeu de 2018. Bien que le récit suscite des avis plus contrastés, en termes de jouabilité il semble que nous soyons face à un excellent produit qui corrige les défauts de son prédécesseur. . C’est le manque de dynamisme du système de combat et la variété dans les boss et les affrontements. Une œuvre qui n’invente pas la roue, mais devant laquelle dire que du plus et du mieux paraît peu.

God of War Ragnarok : toutes les analyses

Avec une moyenne de 94 à ce jour après plus de 60 critiques internationales, God of War Ragnarok s’impose comme un jeu incontournable, non pas de l’année, mais de la génération et de l’histoire. Voici une liste avec l’analyse des principaux médias :