L’extension Elden Ring contiendra jusqu’à 30 nouveaux boss et ennemis, plus de 15 PNJ, des Colisée PvP…

En l’absence de ce que God of War a à dire, tout semble indiquer que la prochaine édition des Game Awards couronnera Elden Ring du prix du jeu de l’année. Ce serait le deuxième GOTY pour From Software après Sekiro : Shadows Die Twice et le moment idéal pour le développeur d’annoncer l’expansion déjà prévue d’Elden Ring. En fait, c’est exactement ce dont nous sommes ici pour vous parler aujourd’hui. L’un des mineurs de données du jeu assure que ce sera le cas et a même osé partager plus d’informations sur ce premier DLC.

Selon Sekiro Dubi, un mineur de données renommé d’Elden Ring (des personnes qui plongent dans les fichiers de chaque mise à jour à la recherche des changements introduits), From Software a déjà tout mis en place pour une nouvelle zone appelée « Underground Dungeon Ark ». Un boss final inutilisé et jusqu’à 30 autres ennemis et boss attendraient dans cette zone inédite de la carte. Dubi précise, oui, qu’il n’y a pas de chiffre exact, mais la seule chose confirmée est que le développeur a fait de la place pour « jusqu’à 30 de plus ». La chose logique est qu’il y a des rejets et qu’ils finissent par être moins, mais ce n’est pas un mauvais chiffre de départ.

Il y a quelques semaines, avec l’arrivée du patch 1.07 d’Elden Ring, Sekiro Dubi lui-même a annoncé que quatre nouvelles bannières « You’re Dead » avaient été introduites. Ils lisent « Victoire », « Défaite », « Nul » et « La bataille commence », avec lesquels il semble indiquer que les colisées auront enfin leur utilité sous la forme d’un nouveau mode PvP. À cela s’ajoutent plus de coiffures et d’options d’éditeur, six nouvelles catégories d’armes et 16 nouveaux PNJ connus sous le nom de « Someone Yet Unseen », apportant une poignée de quêtes secondaires cryptiques que nous aimons.

Le mineur de données a d’ailleurs insisté, on ne sait plus sur quelle base, pour que ce DLC ou extension soit annoncé lors des Game Awards 2022, qui auront lieu le 8 décembre. Croisons les doigts pour qu’il en soit ainsi. Vive le Cercle d’Elden ! Loué soit l’Arbre d’Or !