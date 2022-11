Disney+ filtre par erreur l’arrivée d’un court métrage de Grogu, Baby Yoda de Star Wars : The Mandalorian

Ils ont été introduits tôt, mais il y a une nouvelle surprise liée à Star Wars avant la fin de l’année. Selon une liste publiée par Disney + Italie -déjà supprimée des réseaux sociaux-, les fans de Grogu pourront très prochainement vivre une nouvelle aventure mettant en vedette l’adorable Baby Yoda, avant la première de la troisième saison de The Mandalorian. Si le calendrier ne change pas, le 12 novembre, ils mettront à la disposition des abonnés le court métrage original Star Wars Zen – Grogu et Dust Bunnies.

Il n’a pas transpiré s’il s’agit d’un produit d’action ou d’animation en direct, et rien n’est connu sur le synopsis ou la durée. Il faudra attendre que Disney se prononce à ce sujet, malgré le fait que les fans de Star Wars peuvent voir du nouveau contenu : la série Andor est toujours à l’antenne et il reste trois épisodes (le 9e est déjà disponible), tandis que les six les courts métrages d’animation qui composent la série Tales of the Jedi sont sur le service de streaming.

Liste de fuite de Disney + Italie.

Grogu et Mando, une relation incassable

À la fin de The Book of Boba Fett, le premier spin-off de The Mandalorian, les bases de la continuité de la série dans la troisième saison ont été établies. Le garçon, de retour sur le navire avec Din Djarin, a été un temps élève de Luke Skywalker, mais son lien fort avec le Mandalorian l’amène à revenir. Banni de son propre culte, Mando se rendra à Mandalore pour tenter d’accomplir la prophétie.

La saison 3 de Star Wars : The Mandalorian est prévue pour février prochain, bien que Disney+ n’ait pas dévoilé de date plus précise. Avant on verra la deuxième saison de la série animée La Remesa Mala (janvier), tandis qu’en 2023 Ahsoka, Skeleton Crew ou encore la saison 2 de Star Wars : Visions sortiront également.

Source | Disney + Italie (via Cinemaseries)