Marvel explique pourquoi ils ont avancé avec Wakanda pour toujours après la mort de Chadwick Boseman

L’équipe Wakanda Forever, le nouveau film de Marvel Studios, a subi dans sa chair la perte de Chadwick Boseman, l’acteur qui incarnait Black Panther dans l’univers cinématographique Marvel. Après sa mort, les responsables du nouveau film ont été contraints de réécrire l’histoire pour s’adapter à la nouvelle réalité. Lors de la conférence de presse à laquelle Netcost a eu l’occasion d’assister, les producteurs Kevin Feige et Nate Moore se sont penchés sur le dilemme qui se posait alors : poursuivre ou non le projet.

Le faire ou ne pas le faire, telle était la question

« Ce dont je me souviens, c’est que le choc est devenu ‘eh bien, qu’est-ce qu’on fait ? Qu’est-ce qu’on fait ? Est-ce qu’on fait quelque chose ? Assez rapidement, il a été décidé que cet incroyable casting de personnages, ainsi que le monde qui avait été créé, devaient continuer. » Le réalisateur avait travaillé sur une version du film avec T’Challa en tête, l’approche a donc dû être modifiée en conséquence.

« Quand nous avons perdu Chad, tout cela a été coupé du film. Nous continuons avec l’idée de célébrer Wakanda et le personnage », bien que dans ce cas, ils aient dû ajouter « la douleur, bien sûr ». La mort de Chadwick Boseman a forcé Marvel Studios à changer le destin du protagoniste, de sorte que le film dépeint cette même douleur à l’écran.

« Ce n’est pas que de la douleur », ajoute le producteur Nate Moore. « Parfois, c’est aussi du plaisir ou de l’humour. Ce sont toutes les émotions que l’on ressent face à une grande perte. Nous avions une collection de talents et de personnages, qui avaient tous un point de vue différent sur la perte. je pense que Ryan [Coogler, el director] trouvé des moyens d’exprimer les différentes couleurs du deuil à travers l’ensemble » et pas seulement à travers les habitants de Wakanda. Il en va de même pour la perte ressentie par Namor et les Talokan suite à la conquête de leur patrie natale.

Wakanda Forever : Black Panther sortira en salles le 11 novembre.