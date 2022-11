L’intrigue originale de Black Panther 2 est révélée avant la mort de Chadwick Boseman

Dans un peu plus d’une semaine, Black Panther : Wakanda Forever sort en salles, le nouveau film de Marvel Studios qui s’annonce comme un hommage au tristement décédé Chadwick Boseman, la Panthère noire de l’UCM jusqu’à présent. Maintenant, et grâce à une récente interview du réalisateur et scénariste Ryan Coogler, nous savons à quoi ressemblait l’intrigue originale du film avant la disparition de son principal protagoniste, une histoire beaucoup plus étroitement liée aux événements d’Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame, bien qu’avec un thème toujours d’actualité dans la nouvelle version : le duel.

C’était l’histoire originale de Black Panther 2

A tel point que le scénario original de Black Panther 2 parlait du duel des cinq années perdues à la suite de la disparition de T’Challa due au déclic fatidique de Thanos, une histoire qui tournait autour de la disparition du protecteur de Wakanda entre Infinity War et son retour dans Endgame.

« Le ton allait être similaire. Le personnage allait pleurer la perte de temps, vous savez, revenir après avoir été absent pendant cinq ans. En tant qu’homme avec tant de responsabilités envers tant de personnes, revenant après une absence forcée de cinq ans, c’est de cela dont parlait le film. Il souffrait le temps qu’il ne pouvait pas récupérer. Le duel était une partie importante », explique Coogler.

Bien sûr, après la triste nouvelle de la mort de Chadwick Boseman, le cinéaste a dû réécrire le film avec son collègue Joe Robert Cole pour rediriger l’histoire, malgré le fait que Namor était toujours présent comme le principal antagoniste : « Qui était le protagoniste , les défauts de l’homme principal, ce à quoi l’homme principal était confronté au cours de son voyage, toutes ces choses devaient être différentes à cause de notre perte et des choix que nous avons faits pour aller de l’avant », conclut Ryan Coogler.

Black Panther : Wakanda Forever sort en salles le 11 novembre 2022.

Source | inverse