CoD Modern Warfare 2 : les 5 meilleures armes pour dominer le multijoueur

Call of Duty: Modern Warfare 2 balaie sa première comme le lancement le plus réussi de la longue saga. Leur nombre répond aux bonnes décisions prises par Infinity Ward depuis le premier redémarrage en 2019. Une grande partie de ces données est prise en charge par le multijoueur, une scène compétitive qui attire à la fois la partie occasionnelle et la partie hardcore de la communauté. Quelles sont les meilleures armes disponibles ? Nous passons en revue les modèles les plus pertinents et leur combinaison d’accessoires.

Kastov 762

L’AK-47 de toute vie converti en un châssis sans précédent qui élimine la lourde charge de bois. Les changements suppriment le recul exagéré qu’il avait dans les tranches précédentes. C’est une arme fiable qui se classe au premier rang pour les dégâts par balle au sein de son groupe, tout en conservant une mobilité décente. C’est, avec le M4, l’une des armes d’entrée de gamme les plus recommandées de l’arsenal. Il fonctionne comme une arme de contrôle typique dans les modes cibles.

Nous vous recommandons de ne placer aucun judas ; son viseur en fer offre une visibilité correcte sans ajouter de pénalités inutiles à la vitesse. A tel point que notre configuration préférée ne comporte que deux accessoires. Moins c’est plus pour ce fusil. Les combinaisons suivantes dépendront de votre style de jeu.

Accessoires:

Muselière : Polarfire-S

Accouplement : Ftac Ripper 56

Fennec 45

Beaucoup connaîtront le Fennec 45 comme le Vector. Cette mitraillette est arrivée dans le cadre du support post-lancement de Call of Duty: Modern Warfare, et dans sa suite, elle fait partie de l’arsenal dès le premier instant. Sa cadence très élevée en fait une dominatrice des rencontres rapprochées. C’est l’arme que vous voulez toujours avoir entre vos mains si vous vous consacrez à courir et à tirer, c’est-à-dire à ne pas arrêter de courir, de sauter dans les virages, d’avoir ce nerf enchaînant les actions.

Notre recommandation d’accessoires donne la priorité au contrôle sans perte de vitesse. C’est une combinaison fantastique pour le style de jeu dont nous parlions. Tirer à l’opposé est vraiment facile où qu’ils se trouvent, car une fois que vous appuyez sur la gâchette, les balles sont dirigées vers un seul point malgré la dispersion visuelle que nous voyons.

Accessoires:

Canon : Fennec Covert Force

Attelage : Poignée Bruent Tilt

Laser : Schlager Ulo-66

Stock: stock étanche Ftac

Poignée arrière : poignée à pointes Fennec

SP-R 208

Pour une raison quelconque, Infinity Ward a sensiblement amélioré les performances des fusils tactiques en multijoueur. Ce que nous voyons dans Modern Warfare 2, ce sont des armes qui tuent à moyenne et courte portée avec un seul tir localisé de la poitrine vers le haut. Sa vitesse de visée est l’une des plus élevées actuellement, dépassant de loin ce que l’on voit dans les fusils de sniper.

De nombreux joueurs utilisent le SP-R 208 même sans lunette. C’est une vraie bête qui fonctionne presque comme un fusil de chasse. Les accessoires que nous avons choisis vous offrent plus de polyvalence pour la longue distance. Nous voulons qu’il continue à maintenir sa vitesse tout en ajoutant de nouveaux éléments qui lui permettent de pousser sa performance vers l’avant.

Accessoires:

Canon : 57,15 cm d’élévation-11

Regarder : Forge Tac Delta 4

Crosse : plaquette agrandie ZRL T70

Laser : 1 MW Peq SZ

M4

Le M4 est le fusil d’assaut standard dans la plupart des jeux vidéo à thème moderne. Il sert de point d’entrée pour les moins expérimentés, et en même temps transmet la confiance dans son contrôle entre des mains expertes. Il n’y a pas d’échec une fois que vous le contrôlez : appuyez sur la gâchette et vous tuerez à n’importe quelle distance.

Notre combinaison sera surprenante parmi la communauté hardcore. Nous voulions améliorer sa mobilité sans trop perdre le contrôle du recul. Nous visons un canon court et une crosse de type M16. Vous pourrez ramasser à bonne vitesse tout en faisant du bon travail sur la moyenne et la longue distance.

Bocacha : Xten Havoc 90

Couplage : Schlager Tango

Canon : couvercle de carabine de 29,21 cm

Crosse : Démonstration de précision Elite standard

Poignée arrière : Sakin ZX

Kastov-74u

Si on commence la liste avec le frère aîné de la famille AK, on ​​termine avec le petit dernier de la maison. Le Kastov-74u fait partie du groupe de fusils d’assaut disponibles dans Modern Warfare 2, mais en pratique on se retrouve avec une mitraillette avec plus de dégâts. Tellement clair et simple. Son contrôle peut être contrôlé en partie avec des accessoires ; Il n’a pas la cadence de tir la plus élevée, mais il trouve un équilibre idéal entre dégâts, portée et contrôle.

Notre configuration est conçue pour le run and guns, bien qu’ici on retrouve une petite particularité : le chargeur. Nous n’avons utilisé que 20 projectiles pour améliorer la vitesse de déplacement, préparer l’arme après la course et la visée elle-même avec la lunette. Grâce au faible TTK du multijoueur pour le moment, plus de capacité ne manque pas. Vous l’aurez toujours prête pour le combat.

Accessoires:

Bocacha : Écholes-80

Accouplement : Fss Sharkfin 90

Chargeur : Chargeur 20 cartouches

Laser : boîtier laser Stovl DR

Culasse : Culasse Otrezat

Source : fait maison