The Last of Us: Escape the Dark est le jeu de société officiel à la recherche d’un financement Kickstarter

The Last of Us, la célèbre franchise de Naughty Dog et PlayStation Studios, continue d’étendre son univers au-delà du format jeu vidéo – bonne preuve en est l’imminente série HBO Max dont la date de sortie a déjà été dévoilée – avec un nouveau jeu officiel table à la recherche de financement Kickstarter. Il s’agit de The Last of Us: Escape the Dark, une nouvelle proposition de Naughty Dog lui-même en collaboration avec les spécialistes du médium Themebone qui démarre sa campagne de financement collective le 8 novembre 2022 via sa page officielle.

Ceci est le jeu de plateau officiel de The Last of Us

Ainsi, la société Themebone a proposé un jeu de société reprenant les principales caractéristiques de la franchise The Last of Us avec la promesse que chaque jeu sera différent du précédent. En attendant d’en savoir plus sur ses règles de jeu ou sur la façon dont les jeux vont se dérouler, nous avons déjà les premières images officielles de l’apparition de ce nouveau jeu traditionnel, à la fois de la boîte avec son art principal représenté par un Clicker inquiétant et du jeu lui-même plateau de jeu et les différents éléments qui le composeront, avec ses cartes de joueurs, ses dés, ses cartes et plus encore.

Ayant précédemment publié Escape the Dark Castle et Escape the Dark Sector, le travail primé de Themeborne a inclus plusieurs extensions pour ses jeux de base, ainsi que des campagnes Kickstarter réussies derrière le jeu de plateau de sa franchise.

Il faudra attendre le 8 novembre 2022 prochain avec le début de sa campagne Kickstarter pour en savoir plus sur The Last of Us : Escape the Dark, bien que la première impression ne puisse être plus favorable, avec un design artistique très respectueux de l’oeuvre originale. . Et ceux qui le souhaitent auront une édition collector avec plusieurs extras -et un prix plus élevé- pour soutenir cet intéressant projet.

Source | le chien méchant