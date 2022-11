4 conseils pour raser les campeurs multijoueurs de CoD : Modern Warfare 2

Vous profitez d’un match multijoueur intense, la victoire est proche et vous traversez personnellement une belle série de victimes. Tout se passe bien… jusqu’à ce qu’une balle vous tue en un clin d’œil. Un cliché dont personne ne sait d’où il vient. Nous avons tous subi les redoutables camperos ; les joueurs qui décident de se cacher dans un point éloigné de la carte et d’attendre le moment idéal pour chasser les autres par derrière. Une pratique considérée par beaucoup comme une stratégie lâche, courante dans de nombreux FPS.

Dans le nouveau Call of Duty: Modern Warfare 2, il est fort probable que nous rencontrions des joueurs que nous pouvons définir comme des campeurs, même si, heureusement, il est possible de les gérer grâce à l’équipe que le titre nous propose en matière de personnaliser notre construction. . Vous voulez gâcher la fête des campeurs ? Nous vous disons comment le faire, et rappelez-vous que celui qui rira le dernier rira le mieux.

Conseils pour tuer les campeurs dans CoD: Modern Warfare 2

Charges perforantes, votre pire cauchemar : Non seulement c’est très amusant à utiliser, mais c’est aussi très utile sur les cartes avec beaucoup d’intérieurs. Ces endroits où les campeurs se cachent pour passer inaperçus. Contrairement aux grenades à fragmentation normales, la charge perforante colle à n’importe quelle surface à proximité (portes, plafonds, murs), pénètre dans la structure et laisse tomber son engin explosif à côté du joueur adverse.

Passez inaperçu UAV de contre-espionnage: ​​Si pour une raison quelconque vous ne pouvez pas tuer un campeur, vous pouvez utiliser ce type d’UAV, car il déforme son image radar et rend impossible de savoir où vous vous trouvez lors du balayage de la zone ou de la détection de bruits à proximité .

Trouvez-les avec le capteur de fréquence cardiaque : une autre option fortement recommandée – et amusante – consiste à tirer le meilleur parti de la vengeance grâce à la possibilité de localiser les ennemis sur le radar, d’identifier leur position et de ne plus être pris au dépourvu. Trouvez-le, approchez-vous lentement et… Eh bien, faites ce que vous avez à faire.

Tentez votre chance avec la grenade de détection : dans le cas hypothétique où vous n’avez pas le capteur et que vous ne savez pas où un campeur peut se cacher, si vous soupçonnez un scénario intérieur, n’hésitez pas à lancer une grenade de détection, car cet appareil peint silhouettes oranges sur les ennemis en temps réel, à travers les murs et toute autre structure.

Call of Duty : Modern Warfare 2 est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series XS et Xbox One. Un nouvel opus qui bat des records et offre une expérience multijoueur formidable. Dans ce lien, vous pouvez lire notre analyse.