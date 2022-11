Rubius pose des questions sur la vérification des paiements sur Twitter et Elon Musk en rit

L’achat de Twitter par le milliardaire Elon Musk, propriétaire de SpaceX, Tesla et SolarCity, entre autres grandes entreprises, a été l’une des nouvelles les plus pertinentes de l’année en ce qui concerne Internet. C’est l’un des réseaux sociaux les plus populaires qui existent, donc tout mouvement du Sud-Africain génère un grand impact autour de lui.

Le plus évoqué ces dernières heures est l’intention de Musk de mettre en place un modèle de paiement pour la vérification des comptes Twitter officiels, ceux qui apparaissent avec un badge bleu à côté (comme celui de Netcost !). Et la dernière personne qui en a parlé, au point d’envoyer un message direct à Musk lui-même, est connue de tous : rien de plus et rien de moins qu’El Rubius.

Rubius lance la question que nous nous posons tous

Le célèbre youtubeur et streamer a décidé de demander à Elon Musk ce que beaucoup de gens pensent qu’il se passera lorsque le système de compte vérifié sera payé, car la plupart des utilisateurs comprennent que ce sera quelque chose d’équivalent à la mise en vente du badge. C’est-à-dire qu’El Rubis lui a demandé ce qui se passerait si une personne au hasard payait ces 8 dollars, puis se consacrait à supplanter son identité. Ce serait illogique, puisqu’à ce jour, ce badge sert justement à vérifier que la personne derrière le compte est bien réelle.

La question ne semble pas trop inquiéter Musk, qui a minimisé le sujet avec une réponse claire et concise : « Cela arrive déjà très souvent. » Enfin, El Rubius lui a donné une partie de la raison, acceptant que c’est quelque chose qui s’est déjà produit, bien qu’il considère que le modèle de paiement aggraverait le problème. De plus, il lui a également laissé une proposition : une option de paiement mais pas pour obtenir le badge, mais pour pouvoir montrer exclusivement des avatars et des arrière-plans de profil animés. « Faites à Twitter ce que vous avez fait aux voitures. [Tesla]», commente-t-il. Pour le moment, Musk ne lui a plus répondu.

Source | Rubius et Elon Musk