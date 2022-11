Mei a été désactivé dans Overwatch 2 pour corriger un bug sérieux

Les problèmes de lancement d’Overwatch 2 perdurent, cette fois c’est au tour de Mei de passer en revue : Blizzard l’a temporairement désactivée pour corriger un sérieux problème causé par l’utilisation d’un de ses Pouvoirs. Juste en dessous nous vous expliquons pourquoi Mei n’est pas disponible :

Overwatch 2 : Mei est temporairement désactivé pendant deux semaines

Le 31 octobre, BlizzardCS, le compte Twitter officiel du support des jeux vidéo Blizzard, a publié ce qui suit :

« Nous avons temporairement désactivé Mei pour résoudre un bug avec sa compétence Mur de glace qui permet aux héros d’atteindre des endroits qu’ils n’étaient pas censés atteindre. Nous travaillons pour corriger ces problèmes le plus rapidement possible, et notre intention est que Mei soit de retour avec le prochain patch le 15 novembre. » En bref : les joueurs d’Overwatch 2 seront pratiquement deux semaines sans pouvoir jouer avec ce personnage.

Bien qu’aucun autre détail ne soit spécifié, la raison pour laquelle il a été désactivé est qu’en utilisant le mur de glace, cela a permis aux héros d’atteindre des zones surélevées des donjons auxquelles ils ne sont pas censés avoir accès. Nous devrons voir comment Blizzard résout ce problème, par exemple en réduisant la hauteur maximale des murs de glace de capacité de Mei.

Dans la Galerie des Héros, il n’y a aucune trace de Mei ; est désactivé jusqu’au prochain patch du 15 novembre

Mei n’est pas le seul personnage à être temporairement désactivé après la sortie cahoteuse d’Overwatch 2 ; avant c’était Bastion et Torbjörn (bien qu’au moment où nous écrivons cette news ils soient disponibles).

Dans notre guide Overwatch 2, nous vous aidons avec certains aspects du jeu, comme comment débloquer tous les héros ou comment lier des comptes. Ne le manquez pas ! Il n’a pas de déchets.

Source: Twitter/BlizzardCS