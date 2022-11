Venom 3 a déjà un réalisateur : le scénariste de 50 nuances de Grey dirigera le symbiote de Tom Hardy

Venom 3, le troisième volet de la saga du symbiote Sony et Marvel au cinéma, a déjà un nouveau réalisateur. Celle-ci est recueillie en exclusivité par le média Deadline, confirmant que la productrice et scénariste Kelly Marcel sera en charge de diriger la clôture de la trilogie de l’anti-héros Marvel incarné par Tom Hardy. Kelly Marcel connaît bien la franchise, puisqu’elle était déjà productrice et scénariste des deux premiers films Venom, bien que la désormais également cinéaste soit devenue célèbre il y a des années après avoir écrit l’adaptation du film 50 nuances de Grey.

Une nouvelle opportunité pour Venom au cinéma

Pour le moment, on sait peu de choses sur le projet Venom 3, au-delà du fait qu’Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal et Hutch Parker produiront le film avec Tom Hardy et Kelly Marcel eux-mêmes, tous deux co-écrivant également le scénario. Bien sûr, tout reste à la maison. L’éventuel méchant (ou peut-être les méchants) d’un tiers qui pourrait déjà avoir beaucoup plus à voir avec le multivers Marvel n’est pas non plus connu, puisque des films comme Spider-Man : No Way Home ou Morbius ont déjà ouvert définitivement les portes au saut. entre les univers.

Quoi qu’il en soit, Venom 3 a le défi de réaliser un box-office à la hauteur de ses deux premiers volets, qui ensemble ont réussi à dépasser les 1 300 millions de dollars de recettes, malgré le fait que Venom : Il y aura Carnage a subi le direct impact de la pandémie. Deux films réalisés par Ruben Fleischer et Andy Serkis qui n’ont pas réussi à convaincre une grande partie des fans qui espèrent que Venom 3 sera enfin à la hauteur du personnage.

Les prochains projets de Sony Pictures avec Marvel sont Kraven The Hunter et Madame Web, deux films qui seraient déjà à un stade de production très avancé et qui devraient sortir en salles le 6 octobre 2023 et le 16 février 2024, respectivement. Avec ces dates sur la table, nous ne pouvons pas nous attendre à Venom 3 avant la mi-2024 au plus tôt.

Source | Deadline