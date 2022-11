Dwarf Fortress a déjà une date de sortie sur Steam, et c’est immédiat

Il est étrange de voir un jeu de plus de 16 ans avoir une « date de sortie » fixée à ce même 6 décembre, mais c’est exactement ce que Bay 12 Games et Kitfox Games ont annoncé avec Dwarf Fortress, le titre qui a inspiré des classiques comme Rimworld, Prison Architech et autres jeux de gestion mais dont l’ampleur, la profondeur et le niveau de détail défient toute logique. Chaque jeu implique la création d’un nouveau monde, avec des civilisations qui naissent et meurent, laissant leur marque sur l’avenir de l’histoire et nous invitant à faire de même avec notre royaume nain naissant. Parviendrons-nous à prospérer, ou peut-être sommes-nous en train de nourrir une erreur primordiale en creusant, dans notre cupidité, trop profondément ?

Une version optimisée pour une nouvelle vague de joueurs

Le jeu original, avec des graphismes ASCII, a été gratuit tout ce temps et continuera de l’être. Son lancement sur Steam d’une version « améliorée » répond à un besoin de ses créateurs d’obtenir plus de financement pour payer certains frais médicaux. Pourtant, sa volonté est restée inébranlable pour garder la version gratuite parallèle et faire en sorte que la poursuite du développement du jeu, qui est loin d’être « terminée », soit maintenue sur les deux versions.

La version Steam ajoute des graphismes, un tutoriel et de multiples améliorations d’interface, de contrôle et d’organisation afin de rendre le titre plus intuitif dans son énorme complexité. Quand il arrivera, il ne le fera pas avec toutes les facettes du jeu original, car il existe des modes comme Adventure qui nécessiteront des mois de travail supplémentaire pour être amenés au nouvel environnement et à la nouvelle interface. Mais le mode Stronghold principal, qui vous permettra de créer, gérer et superviser une forteresse naine, sera disponible et à partir de là, le jeu continuera de croître et d’évoluer. Le mode Legends sera également disponible, ce qui nous permettra de nous perdre dans les histoires, les mythes et les épopées du monde qui ont été générés.

Si vous voulez en savoir plus sur le genre d’histoires folles que la combinaison de la volonté humaine et de la simulation procédurale peut réaliser, vous pouvez lire la chronique de l’une des forteresses les plus célèbres de l’histoire du jeu : Boatmurdered.