FIFA 23 révèle toutes les nouvelles mises à jour et ajouts pour la Coupe du monde

Ce sera une mise à jour gratuite que vous pourrez télécharger dans FIFA 23 à partir du 9 novembre sur toutes les plateformes imaginables à l’exception de Switch : PlayStation 5, Xbox Series X | S, PC, PlayStation 4 et Xbox One. Un jour avant, le 8 novembre, EA Sports Les utilisateurs de FIFA Mobile pourront profiter de nouvelles fonctionnalités. Ensuite, nous vous racontons toutes les nouvelles de la Coupe du monde, qui ne sont pas rares.

Ce qui nous attend sur la pelouse virtuelle

Les fans pourront jouer avec les 32 nations participantes dans une recréation de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, et pourront le faire du match d’ouverture à la finale. L’expérience vous permet même de changer d’équipes classées pour d’autres qui n’ont pas atteint la phase finale.

De plus, du 21 novembre au 18 décembre, FIFA World Cup: Live sera disponible, une nouvelle expérience en direct qui sera mise à jour pendant les phases de groupes et à élimination directe de la Coupe du monde. Les joueurs pourront ainsi suivre, en parallèle de l’événement, les matchs et les équipes authentiques de chaque match, et bien sûr, faire évoluer le tournoi en fonction de leurs propres résultats. Enfin, il sera possible de choisir une nation et, à partir d’un point choisi, passé ou présent, disputer un tournoi d’un joueur assimilant dans l’expérience les données cumulées du monde, à savoir : alignements, statistiques et classements.

De plus, des offres de Noël exclusives augmenteront les possibilités de FIFA Ultimate Team avec de nouvelles campagnes FUT qui seront disponibles entre le 11 novembre et le 23 décembre. Au fur et à mesure que le tournoi progresse, des objets avec des améliorations arriveront en fonction de la progression réelle de chaque sélection. Cela comprend des kits authentiques, des vêtements de stade, des visuels spécifiques, des ballons de match, des commentaires exclusifs, etc.

Du 11 au 23 novembre également, l’événement Road to World Cup Glory permettra aux fans de FUT d’accéder à 30 héros uniques de la Coupe du monde. Lorsque les huitièmes de finale arriveront, les moments qui resteront pour la mémoire seront célébrés et la nouvelle classe de FUT World Cup Phenomena apparaîtra en quarts.

Récompenses pour l’effort de vos pouces qui souffrent depuis longtemps et plus encore

À la fin du championnat, les joueurs les plus performants seront récompensés, les promouvant en tant que membres de l’équipe du tournoi et offrant des objets boostés à sauvegarder et à conserver dans votre collection pour toujours.

La fête ne s’arrêtera pas avec la fin de la Coupe du monde. L’été prochain, le plaisir continuera avec l’arrivée de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023. Nous vous en informerons en temps voulu.

Enfin, et concernant le Mode Tournoi d’EA SPORTS FIFA Mobile FIFA World Cup 2022 (rappelez-vous, à partir du 8 novembre), il vous permettra également de gagner des récompenses en fonction de votre progression et de la difficulté choisie dans le tournoi. Ce que vous gagnez peut également être utilisé lors du prochain événement en direct de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Une fois la Coupe du Monde lancée le 17 novembre, si vous remportez le tournoi, vous pourrez obtenir des joueurs spéciaux de la Coupe du Monde à ajouter à votre FIFA Mobile Ultimate Team.